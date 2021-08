El Calamocha tiene la final regional de la Copa RFEF a un solo partido

Por

El Utebo es el último obstáculo que tendrá que vencer el Calamocha en su camino a la final regional de la Copa Federación. Los hombres de Sergio Lagunas están a un paso de proclamarse campeones del Grupo 1 de la Copa RFEF en su fase aragonesa para enfrentarse al primer clasificado del grupo 2, que se debate entre el Binéfar y el Barbastro.



El Calamocha llega al tercer partido copero al frente de la clasificación del Grupo después de haber sumado dos victorias en los partidos disputados. En la primera jornada, el equipo del Jiloca se impuso por 1-2 al Borja en el Manuel Meler, y en la segunda venció al Ejea por el mismo resultado para destacarse al frente de la clasificación. Solo una debacle esta tarde en Jumaya acompañada de un triunfo ejeano podría llegar a inquietar a los calamochinos.



El Calamocha llega cargado de ilusión y sin ninguna presión. Así lo ha asegurado su entrenador, Sergio Lagunas, que lamenta, no obstante, la carga que han acumulado sus jugadores en las últimas semanas, sobre todo después de los últimos tres partidos en los que tanto Utebo como Ejea en Copa y el amistoso de presentación del equipo en Jumaya, obligaron a su plantilla a un nivel de esfuerzo abultado a, sobre todo a estas alturas de año.



Lagunas llega confiando en que su equipo realizar un buen partido “en casa”, donde refrendará “con una victoria lo que ha hecho fuera”, dijo.



No obstante, el míster reconocía que sus jugadores llegan a este momento del mes de agosto “un poco justos de fuerza”. A este respecto, Lagunas reconocía que los partidos disputados hasta ahora habían sido “exigentes” . “Ya no es exigió el CD Teruel en casa el lunes, y el miércoles (siguiente), contra un equipo de una superior categoría que lleva más rodaje que nosotros también se nos exigió bastante”, repasaba el entrenador que insistía en que, aunque “llegamos un poco justos de fuerza, eso no tiene por qué ser una excusa”. Fatiga

Aunque la plantilla colorada del Calamocha pueda estar “fatigada”, las lesiones están respetando por el momento al vestuario de Jumaya en el que solo hay que lamentar una baja, producida hace ya algunas semanas, de Carlos Albajara, que se recupera de una fractura de clavícula. “Hay algún jugador con alguna sobrecarga. Eso es lo máximo que hay” apuntó el técnico.



El Utebo que visitará esta tarde Jumaya es un equipo en construcción después de que al final de la temporada pasada haya habido un buen número de salidas en su vestuario. La primera de ellas, al del entrenador, además de un buen puñado de jugadores, entre los que destaca Jorge Sanz o Manau, que han terminado defendiendo esta campaña la camiseta del Calamocha. El equipo de este año apuesta por intentar controlar más el juego, con más tiempo con el balón en los pies . En ese escenario, el Calamocha tratará de no dejarle poner en práctica su juego, tratando de arrebatarle la pelota de los pies.



El cuerpo técnico del Calamocha ha tenido la oportunidad de ver uno de sus partidos, el que enfrentó al Utebo contra el Ejea, para ratificar esa percepción. “Cuando tenían el balón intentaban guardarlo, manejándolo de lado a lado”. EL propio técnico calamochino aseguraba ayer haber tenido la impresión de que el Utebo “también llegaba un poco justo de fuerzas”.



No sería raro volver a ver a varios delos jugadores que están siendo de la confianza del míster en el terreno de juego esta tarde, aunque podría haber variaciones sobre los últimos onces iniciales porque, explicó, “todo el mundo tiene que sentirse importante”, por lo que ayer ya adelantaba que “algún cambio habrá”. ¿Presión? Ninguna

El Calamocha llega a este partido sin ninguna presión. A pesar de que el equipo se había marcado “el objetivo de la liga”, el entrenador colorado reconocía su deseo de “hacer buen papel”. El Grupo 2

Mientras que en el Grupo 1 la primera posición tiene un firme candidato, en el Grupo 2 la cosa está más dividida. Binéfar y Barbastro son primero y segundo, respectivamente, después de haber vencido cada uno de ellos en un partido y de haber empatado en el que les enfrentó la semana pasada. Solo el número de goles anotado por los de la comarca de La Litera dan una ligera ventaja al Binéfar, quienes necesitan una victoria para mantener vivas sus opciones y estar atentos a la cuenta anotadora del Barbastro