El Caspe encarcela al Utrillas en su fortaleza y caza un triunfo de líder (0-1)

Se puede decir, y no es exageración, que el Utrillas pudo ganar el partido que este domingo le enfrentó en la tercera jornada de esta liga de Tercera al Caspe en La Vega. Al abrigo de su bulliciosa afición el equipo minero se crece, se agranda. Va a pecho descubierto, y eso le ha funcionado en sus anteriores temporadas en esta categoría. Este año huele algo diferente. La visita a Utrillas ya es un escenario marcado y preparado por los rivales, que pasan por las Cuencas Mineras con más respeto, con más prudencia. Y también con orden, seriedad y malicia.

De todo eso tiene el Caspe para llenar contenedores marítimos. Lo demostró en una primera parte igualada, sostenida en el equilibrio de una balanza a cuyo lado local, el del Utrillas, se paladea el mismo aroma de fútbol sosegado y de toque con el que el cuadro de Lerga quiere seguir navegando en la categoría. Al otro lado, el equipo bajoaragonés opuso organización, jerarquía y buen pie también, con algunos futbolistas que son diferenciales. De Segunda Federación, para entendernos. Al descanso, igualada inicial, acercamientos con poco peligro.

Los pequeños detalles

El motivo fundamental por el que los futbolistas del Caspe pelearán por el ascenso directo a esa categoría es que, en efecto, en pequeños espacios y cortos intervalos de tiempo deciden con rapidez y la precisión de un relojero suizo. Poco se acercaron en la primera parte, y poco se habían acercado en el inicio de la segunda, pero una breve desconexión de la zaga local bastó para que Rotellar, uno de esos de nivel top, enchufara el que sería a la postre el tanto decisivo de la contienda.

Minuto 52. Quede claro que ni antes, ni después del tanto, el Utrillas le perdió la cara al choque en ningún momento. Zozobró diez minutos, eso sí, en los que el tanto aún reposó más si cabe el planteamiento ordenado e incisivo de los visitantes, que armarían algunas llegadas por banda con las que amenazaron con la sentencia. Pero a medida que fueron pasando los minutos, y entre las sustituciones y las modificaciones que fue introduciendo el entrenador del Utrillas, el duelo se fue inclinando cada vez más hacia la portería caspolina.



A veinte minutos del final la posesión era exclusivamente minera, Adrián empezaba a copar la posesión en tres cuartos y desde allí empezaron a crecer, sobre todo, los futbolistas de banda izquierda. Un chut sin ángulo de Víctor, con parada, inició la sucesión de ocasiones mineras.



Cuatro minutos más tarde, la progresión por costado zurdo de Adán culminó con un chut raso y colocado a palo largo, ante el que respondió de nuevo con solvencia Abbad, guardameta canterano del Zaragoza que ofreció ayer un buen nivel, otro valor añadido más de entre los que guarda el Caspe. Para entonces, el empate no hubiera sido en absoluto injusto ya; cierto es que los bajoaragoneses no renunciaron a la contra, pero el peso del partido en los minutos finales recaía en el cuadro utrillense.

Asedio final infructuoso

En los diez últimos minutos del partido el balón parado se convirtió en la mayor amenaza para el Utrillas, que rozó el empate en un par de buenos saques de esquina que no encontraron la finalización definitiva. En ningún momento dejó el equipo de Lerga de tratar de llegar a través de combinaciones por banda, por medio de fases combinativas.



Tanto es así que, incluso, en la última del partido, una falta algo más adelantada de la línea medular fue desaprovechada precisamente por evitar el balón colgado de manera directa. Ahí, en una última posesión no aprovechada, murió el partido, y quedó el Utrillas con sensación amarga por los tres puntos que le birló un rival poderoso, solvente, un líder de Tercera que no tiene pinta de que vaya a ser circunstancial.

Arranque duro

Igualdad, tremenda competitividad, difíciles partidos en este arranque de temporada, y un punto de desacierto y falta de fortuna, son los ingredientes que de momento impiden al Utrillas llevar más de un punto en la clasificación de Tercera. Es ahora mismo colista el equipo turolense, un punto por detrás del Fraga, el Calamocha y el Brea, que tienen dos unidades cada uno de ellos. Eso sí, la zona templada de la tabla está a apenas un encuentro de distancia.