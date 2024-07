El CD Teruel acumula talento en el centro del campo con la incorporación de Dani Cervera

Por

El Club Deportivo Teruel anunció ayer a través de sus redes sociales la llegada de un nuevo jugador a las filas del club. Se trata del joven mediapunta de 21 años, Dani Cervera, que llega procedente de la AD Alcorcón B y que cuenta con experiencia en la Segunda Federación, sin ir más lejos, la pasada temporada estuvo cedido en el Terrassa FC, equipo que se quedó a las puertas de entrar en la lucha por los play-offs de ascenso.



Dani Cervera es un joven talento catalán que se desenvuelve en las zonas de ataque del centro del campo, normalmente ocupando la demarcación de mediapunta. Desde esa posición, Cervera ha gozado de protagonismo esta última temporada en el Terrassa FC, llegando a sumar 26 encuentros con los catalanes, en los que ha llegado a anotar dos tantos y contribuir al rendimiento de su equipo en la lucha por el ascenso, quedándose a a orillas de los puestos de play-offs esta pasada campaña.



Formado en la Damm y con pasado también en La Masía, Cervera llegó el verano de 2022 al filial alfarero. En los madrileños ha sido pieza importante con 32 partidos en Segunda Federación y casi 2.000 minutos, en los que logró un gol.



Su pasado formativo en la Damm resultó excelente para Cervera, alcanzando unas cifras extraordinarias, en las dos temporadas que militó en División de Honor Juvenil, pues logró 17 goles en los 52 partidos que llegó a disputar, unas cifras que abalan al jugador.



Cervera ha elegido Teruel para continuar con su formación como futbolista y Teruel lo ha elegido a él para que forme parte de la sala de máquinas del combinado rojillo. Ambas partes se encuentran ilusionadas con este acuerdo y esperan poder vivir noticias más que positivas juntos.



Tras las llegadas de Asier Parra y Óscar Caro, Dani Cervera se suma al perfil ofensivo del centro del campo turolense acumulando cada vez más talento.



El CD Teruel se sigue centrando en su columna vertebral. El mediocentro es la primera parte del campo que podría contar ya con tres titulares, aunque no está todo cerrado. Así pues, para continuar con el plan rojillo, el club se centra ahora en la llegada de un delantero. Hugo y Ethan, a prueba El futuro de Ethan Láinez y Hugo Gómez es incierto. Mientras se decide, los jugadores van a estar a prueba. Según el CD Teruel ambos futbolistas van a hacer la pretemporada con el primer equipo, aunque, por el momento, no contarán con ficha del primer equipo. Eso tendrán que ganárselo, pues, de su rendimiento durante la pretemporada dependerá su continuidad o no con el primer equipo del club rojillo.



Hugo Gómez, que pasó por las categorías inferiores del club rojillo, regresó el año pasado al CD Teruel procedente del Huesca. Realizó la pretemporada con el equipo y contó con algunos minutos en algún partido amistoso, sin embargo, no llegó a cuajar. Ante la falta de minutos, el jugador decidió marcharse al Brea en Ethan Laínezdiciembre, pero el equipo descendió a la Tercera Federación y Hugo busca ahora una segunda oportunidad en la entidad mudéjar.



Ethan Láinez, por su parte, dio el salto el año pasado al primer equipo, tras haber jugado las dos campañas anteriores en el equipo de Liga Nacional Juvenil, para completar el trío de guardametas del CD Teruel junto a Taliby Konaté y Nico Rodríguez.



Al igual que Hugo Gómez, Ethan Láinez, hijo de César Láinez que fuera portero del Zaragoza y entrenador del conjunto rojillo, no gozó de minutos esta temporada, por lo que durante la pretemporada buscará reivindicarse para hacerse con un hueco en la portería del CD Teruel, un hueco que ahora no tiene dueño, ya que el máximo defensor de la cancela turolense, Taliby Konaté, ya no forma parte del equipo.