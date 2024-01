El CD Teruel busca su segundo triunfo ante el espejo en el que debe mirarse (16:00)

Por

El CD Teruel tratará de repetir lo que consiguió por primera vez la semana pasada. El bloque rojillo viaja a Ourense con la intención de sumar su segundo triunfo de la temporada ante un Arenteiro que es el mejor espejo en el que mirarse. Los gallegos, que también debutaban este año en la categoría de bronce después de conseguir el ascenso desde la Segunda RFEF, se encuentran a tan solo tres puntos de la zona que da acceso a las eliminatorias de ascenso, por lo que afrontan la visita del colista como una gran oportunidad para colarse entre los conjuntos de mayor renombre de la categoría.



Las historias del Arenteiro y del CD Teruel tienen ciertas similitudes. Los dos equipos lograron el ascenso a Primera RFEF como campeones de sus respectivos grupos, tanto unos como otros también son clubes humildes que cuentan con un presupuesto incomparable respecto al de muchos de los otros gigantes de la categoría y ambos representan a dos localidades cuya población dista mucho de la de los equipos más poderosos del grupo I. Sin embargo, la andadura por la categoría de bronce de gallegos y turolenses está siendo bien distinta.



Con Javi Rey al frente, los de O Carballiño no solo han conseguido mantener viva la identidad que les llevó a lograr el ascenso, sino que han sido capaces de evolucionar para plantear un tipo de juego vistoso que les ha llevado hasta la parte media-alta de la tabla. Plantarle cara a la adversidad Además, la visita del CD Teruel llega en un momento de bonanza para los gallegos, que acumulan dos triunfos seguidos ante equipos de la zona alta, como son el Barça Atlétic y el Real Unión.

De hecho, el Arenteiro llega al compromiso de este sábado con la motivación extra de haber sido capaz de conseguir los tres puntos en su visita al Stadium Gal en una semana marcada por la incertidumbre que provocó la salida de dos de sus jugadores más importantes. Miku, que llevaba cinco goles con la camiseta verde, se marchó a Venezuela después de que el Puerto Cabello abonase su cláusula de rescisión; mientras que Álex Fernández, que había portado el brazalete de capitán en seis de los nueve encuentros en los que había participado esta temporada, salió por la puerta de atrás después de que el club le comunicara su despido.



La victoria frente al Real Unión despejó las dudas y en O Carballiño solo se piensa en positivo. Las llegadas de Álex Cardero y de Marino Illescas motivan a un equipo que recupera a Germán Novoa para el centro de la defensa y que, por tanto, solo contará con la baja de Pol Bueso, por sanción, para hacer frente a un CD Teruel que también llega al choque motivado, después de quitarse un gran peso de encima con la victoria conseguida el pasado sábado en Pinilla ante el Cornellá. Lluvia de elogios Javi Rey, técnico de los locales, no escatimó a la hora de hablar bien de su próximo rival, ya que considera que el CD Teruel es un equipo “muy competitivo” y que “defiende muy bien”, por lo que el duelo no va a resultar sencillo tampoco para ellos: “La estadística dice que es un rival difícil de superar. Lleva diez partidos fuera de casa y empató siete y perdió solo tres. Ahora mismo está en el último puesto, pero no nos puede confundir la clasificación. Lleva 18 goles en contra en 20 partidos. Si nos vamos a clasificaciones de años anteriores, es imposible que un equipo que va último de una liga lleve esas cifras”.



Así pues, el preparador del Arenteiro pronosticó “un partido largo, muy cerrado, con pocas ocasiones de gol y un resultado muy corto”.



La intención de los verdes para tratar de conseguir los tres puntos pasa por “salir muy fuertes e intentar ponernos por delante”, aunque a Rey no le preocupa en exceso la posibilidad de que el encuentro se le complique: “Si vamos a un partido largo, debemos tener mucha tranquilidad, madurar el partido, porque enfrente vamos a tener un buen rival y no nos puede confundir la clasificación”. Condicionados de nuevo Por su parte, el CD Teruel viaja a tierras gallegas con tres ausencias importantes para afrontar un encuentro que Raúl Jardiel cree que tendrá similitudes con el disputado ante el Sestao River, aunque supondrá una mayor dificultad para los suyos: “El Arenteiro está en un buen nivel de confianza y se atreve a jugar. El partido va a tener similitudes con el de Las Llanas, pero este nos va a exigir más cosas”.



Con esa idea en mente, Raúl Jardiel deberá plantear un once con varias incógnitas por resolver, sobre todo en la parte trasera. El técnico zaragozano tendrá que elegir entre Fran Carmona, Arnau Gaixas e Ismael Sierra para formar la dupla de centrales, aunque puede que el último de la lista vuelva a ocupar la posición de pivote junto a Fran Tena y a Nacho Castillo en el centro del campo. Por el costado izquierdo, Borja Martínez será de la partida, mientras que por el derecho la duda es si repetirá con Alastuey o introducirá una modificación de sistema en busca de un acompañante para Guillem Naranjo, que ocupará la punta de ataque.