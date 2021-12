El CD Teruel cae en Pinillla ante el Brea

Por

Primera derrota de la temporada del CD Teruel en campo Pinilla, donde este domingo cayó ante el Brea por la mínima.



El CD Teruel se fue al descanso con un gol en contra en el marcador tras encajar el tanto firmado por Mati Sempe en el minuto 37 tras una acción por la banda derecha que puso un balón al segundo palo en el área pequeña , en donde apareció el carrilero zurdo del Brea para meter la pelota al fondo de la red



Mala primera parte del CD Teruel , que estuvo siempre a merced de lo que hiciera su rival. El equipo de Víctor Bravo no encontró su sitio en el campo , a pesar de que el Brea no creó demasiadas ocasiones de peligro pero aprovechó una de las pocas de que dispuso.



Al final, el partido terminó con el 0-1 de la primera parte haciendo bueno el gol de Sempe a pesar de que en los segundos 45 minutos el CD Teruel atacó mucho más, creando varias ocasiones para hacer el 1-1 o incluso poder adelantarse en el marcador de no haber sido por la buena actuación de Lázaro.