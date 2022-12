El CD Teruel duerme líder tras sacar un punto de oro en Valencia (2-2)

Por

La visita al Valencia Mestalla prometía complejidad para el CD Teruel, por lo que Víctor Bravo ha optado por una defensa cada vez más habitual, la compuesta por Carlos Javier, Cabetas y Fran Carmona en el centro y Julen y Víctor Sanchís por los costados. Sin embargo, en un inicio apoteósico del filial valencianista los turolenses se han visto superados. Taliby ha tenido que intervenir antes de lo previsto para evitar el primero de los locales, pero el gol no ha tardado en llegar.



En el minuto 6, el cuadro blanquinegro ha acumulado una gran combinación de pases que ha culminado con el remate inapelable de Alberto Marí para poner el duelo cuesta arriba desde el inicio.



Le ha costado entrar al partido al cuadro rojillo, que hasta el minuto 15 no fue capaz de realizar su primera aproximación a la portería defendida por Bernad. A partir de ese momento, el conjunto de Víctor Bravo ha subido de intensidad y ha presionado algo más arriba para incomodar la salida de balón de los locales. Pese a que no ha contado con ninguna ocasión manifiesta, ha alejado al cuadro de Angulo de la portería de Taliby, que todavía ha tenido que aparecer en un par de ocasiones para evitar que los valencianos aumentasen su renta.



Pero la gran intervención del guardameta rojillo ha confirmad la reacción del CD Teruel. De hecho, en la recta final del primer tiempo, el cuadro de Pinilla ha disfrutado de sus mejores minutos, con una presión intensa y varias aproximaciones que al filo del descanso han encontrado premio. Emaná ha aprovechado su potencial físico para elevarse por encima incluso del portero y con un cabezazo hacer el primero de la tarde para los visitantes. El delantero rojillo, que ha pasado por el filial valencianista ha pedido perdón a la que fue su afición, para más tarde apretar el puño junto a la hinchada turolense desplazada hasta la Ciudad Deportiva del Valencia CF.



Tras el paso por vestuarios, el técnico del bloque rojillo se ha protegido al retirar a Víctor Sanchís, que llevaba tarjeta, para darle entrada a Lucho con regreso al 4-4-2 incluido.



Sin embargo, la segunda mitad se le ha vuelto a poner complicada a los turolenses cuando el juez de línea ha cambiado la decisión inicial tomada por el árbitro para llevar el balón al punto de penalti por unas supuestas manos dentro del área. Taliby ha tratado de intimidar al delantero che, pero el 9 valencianista la ha puesto en el fondo de la portería y las protestas de los muchachos de Víctor Bravo han servido de poco.



De nuevo, la reacción del Teruel no se ha hecho esperar y una vez más Emaná ha obligado a intervenir al meta local con otro gran remate de cabeza. Él mismo se ha encargado de repetir el episodio que cinco minutos antes había sucedido en el área turolense. El atacante ha forzado el penalti que Borja Romero se ha encargado de transformar para poner la igualada.



El partido se ha abierto y la pugna entre dos equipos que quieren ser candidatos al ascenso ha dejado minutos de mucha calidad por parte de ambos conjuntos. Pese a que no es el estilo que más le agrada al Teruel, el equipo rojillo no se ha mostrado incómodo.



Con el cronómetro llegando al 90 reglamentario, el Teruel se ha hecho fuerte en defensa, pero no se ha conformado con el empate y en el tiempo de descuento ha tenido una oportunidad manifiesta para llevarse los tres puntos del Antonio Puchades, pero el balón no ha encontrado portería y el conjunto roji