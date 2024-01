El CD Teruel logra un punto que sabe a poco ante la Cultural Leonesa (0-0)

El CD Teruel logra un punto que sabe a poco ante la Cultural Leonesa. Pese al gran arranque de la Cultural, los rojillos fueron capaces de mantenerle la cara al partido e incluso tuvieron la victoria en los últimos instantes del partido con un Borja Martínez eléctrico.

La cita era importante y la ciudad lo sabía por eso desde antes de que diera comienzo el partido ya había ambiente en los aledaños del estadio. Además, al coincidir con el periodo de vacaciones escolar por Navidad muchos decidieron acercarse con sus hijos al campo de Pinilla para hacer más fuerza si cabe.

El partido se preveía de alto voltaje por el rival al que se enfrentaban, de modo que Raúl Jardiel salió al campo con lo mejor que tenía disponible, pues Arnau Gaixas, Fran Carmona, Hugo Gómez y Ahn causaron baja. En ese sentido, dadas las importantes ausencias, al técnico le tocó hacer cábalas para concretar un once, pero finalmente el CD Teruel dibujó sobre el césped de Pinilla un 4-3-3 bien plantado con Taliby en la portería, Cabetas e Isma Sierra como centrales, Víctor Sanchís y Aitor Pascual en los laterales, Nacho Castillo, Fran Tena y Borja Romero en la medular, Borja Martínez y David Aparicio en las posiciones de extremo, y Dani Villa como la referencia en el ataque.

La Cultural Leonesa llegaba al encuentro en Pinilla rabiosa después de haber perdido sus dos últimas lizas fuera de casa. Así pues, desde un principio quiso llevar la voz cantante del encuentro y en los primeros minutos de juego ya dio una aviso de lo que iba a proponer, pues antes de que el partido cumpliese su primer minuto ya tuvo que entrar en escena Taliby para mandar el balón fuera de la portería local.

El CD Teruel era conciente de cuál iba a ser su rol en el encuentro y, pese al atrevimiento de los segundos clasificados, no se achicó. Estando bien colocacados y manteniendo la presión sobre sus rivales conseguían que los leoneses no fuesen capaces de desplegar su juego y cayesen en imprecisiones. En este contexto el Teruel tuvo su respuesta al primer disparo de los leoneses. En el minuto 10 el portero visitante, Miguel Bañuz tuvo que emplearse a fondo para sacar dos intentonas prácticamente seguidas del Teruel, lo que levantó a la afición de Pinilla y envalentonó a los rojillos.

Los siguentes instantes de juego se desarrollaron en el lado del campo visitante, donde Aitor Pascual volvió a intentarlo con una incursión por el lateral derecho, pero la zaga de la Cultural detuvo el peligroso envío atrás en el área visitante. Después de este arranque el Teruel parecía más establecido, no obstante no podía confiarse porque la Cultural daba sensaciones de peligro con poco.

Con las fuerzas igualadas sobre el verde de Pinilla, el partido se tornó más físico y el silbato del árbitro conmenzó a sonar con mayor asiduidad al tiempo que la grada enfurecía.

Rondando el minuto 21 la Cultural Leonesa avisó. Un despeje de Víctor Sanchís que rebotó sobre el cuerpo de un visitante terminó en una ocasión para Guillermo, el delantero del equipo leonés, que mandó el balón al lateral de la portería de Taliby.

El Teruel había conseguido cambiarle el papel al partido y ahora eran los rojillos quienes mantenían el dominio sobre el esférico mientras los blancos se focalizaban en la defensa, aunque seguían generando peligro con poco. Así en el 30 llegó una nueva oportunidad rojilla a balón parado, pero Bañuz le negó el remate a Cabetas.

Hacia el final del primer tiempo los leoneses apretaron y tuvieron alguna ocasión. Sin embargo, la fortuna se alineó del lado de los locales y entre Taliby y las imprecisiones visitantes consiguieron mantener el marcador empatado a cero al termino de los primeros 45 minutos. Así pues, de dicho incremento de intensidad los visitantes únicamente sacaron dos cartulinas amarillas en contra (Aleix Coch y Joseba Muguruza).

En la segunda mitad el Teruel salió concentrado desde el primer minuto de juego. Los rojillos no querían sorpresas, pero la Cultural no se lo iba a poner nada fácil. Estos también saltaron enchufados y protagonizaron algunas combinaciones peligrosas en tres cuartos de campo que dejaban a la afición con el miedo por dentro, pero no llegaron a nada.

Con este panorama, el primero en mover ficha para que sucediera algo diferente en el césped de Pinilla fue Raúl Llona, quien decidió sustituir al delantero Guillermo por Escudero. Poco después el técnico rojillo, Raúl Jardiel respondió al técnico rival con un cambio. Salió Aparicio, que llevaba varias jugadas sin demasiada certeza para salir a la contra, y entró Jorge Alastuey.

Con los primeros cambios efectuados no cambió mucho el transcurso del encuentro. Los dos equipos seguían teniendo las suyas. Cabetas volvió a probar suerte a balón parado pero tampoco consiguió concretar. Mientras tanto, los visitantes seguían poniendo a prueba a la zaga rojilla sin demasiado acierto. En una ocasión más peligrosa de los leoneses Sanchís se tuvo que emplear a fondo y terminó viendo la cartulina amarilla.

En el minuto 74, Jardiel movió una nueva ficha e incorporó en el verde a Julen, que ya estaba recuperado de su lesión, y sustituyó a Víctor Sanchís.

Nadie conseguía concretar y las cosas seguían prácticamente igual, así pues, Jardiel trató de buscar la reacción de su equipo con dos nuevos cambios. Nacho Castillo salió y entró Facu García, y Dani Villa abandonó el terreno de juego para dejar su espacio a Toni Gabarre. Pareció entender el mensaje el equipo rojillo que imprimió una marcha más y llegó con más peligro. Borja Martínez obligó a Bañuz a estirarse para detener el primer gol rojillo y este mismo activó el juego ofensivo de los suyos por su banda a base de centros e incursiones.

Facu le tomó el relevo y lo intentó desde fuera del área en el minuto 90, pero sin demasiada fortuna. La hinchada rojilla explotaba en vitores ante el partido que estaban haciendo los suyos en los últimos minutos de juego, pero la suerte no acompañaba. Finalmente y pese a las acometidas rojiillas, ambos equipo firmaron las tablas en un duelo de altura.