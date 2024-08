El CD Teruel no mejora su imagen de pretemporada y cae en casa ante el Lleida (0-2)

Por

El primer amistoso del CD Teruel ante su público, en Campo Pinilla, en esta pretemporada terminó en derrota por 0-2. El equipo rojillo se enfrentaba este domingo al Lleida CF en un partido que deja al entrenador turolense Unai Mendia con cierta preocupación debido que el equipo acumula su cuarto ensayo fallido en este periodo de preparación en el que está costando que las nuevas piezas encajen sobre el césped. Numancia, Utebo y Tudelano ya habían logrado vencer a los turolenses.



Esta vez, como en Tudela, el equipo comenzó bien y dispuso de oportunidades para adelantarse, Las tuvo Febas, también Roger y Cervera, en respectivas llegadas a lo largo de la primera parte en la que se vio un cuadro local ordenado, con oficio y presencia en el centro del campo y la defensa, pero cierta ternura y timidez en la zona de ataque. Con el paso de los minutos, el Lleida decidió dar pasos hacia adelante.



Y así, con los catalanes tirando de físico, dos goles, justo antes y poco después del descanso, sirvieron para que se llevaran el duelo. Primero fue Diego Iglesias con un buen disparo desde fuera del área, al poco del descanso. Después, cinco minutos tras la reanudación, el ex ariete mudéjar Guillem Naranjo aprovechó un buen servicio para anotar el 0-2. Poco más pudieron hacer los rojillos para maquillar el marcador. Mediada la segunda mitad, empezó el carrusel de cambios en ambos equipos, el que dejó de nuevo minutos de calidad para los canteranos turolenses. Unai, insatisfecho Lo que ocurre es que, después de esta cuarta derrota de la pretemporada del equipo, al entrenador Unai Mendia ya no le apetece tanto ver los detalles de los jóvenes como atestiguar una evolución palpable y plausible en los que estarán en la primera plantilla. “Seguimos sin competir todo lo que deberíamos. Tenemos mucho márgen de mejora, tanto en lo físico como en lo técnico y lo táctico, no terminamos de soltar un partido completo”.



El preparador guipuzcoano reconoce que la primera parte estuvo relativamente bien, “pero tampoco tenemos la suerte del gol de nuestro lado”. Acierta a valorar la capacidad de orden y generación de situaciones de peligro en la primera fase del partido. Pero tuerce el gesto en cuanto ve que, al final, lo que sucede es que se encaja gol. “La primera parte era de empatar, pero al final nos vamos perdiendo. Tenemos mucho margen de mejora, tenemos que trabajar mucho, y tenemos que completar la plantilla con varios futbolistas que precisamos en todas las posiciones”.



Aún queda tiempo, faltan casi tres semanas para empezar la liga, y dos ensayos más, ante el Huesca B y ante el Valencia Mestalla, en los que habrá nuevas oportunidades de seguir encajando los nuevos mimbres con los que el CD Teruel tendrá que competir en Segunda Federación. En el radar, al menos un delantero, un par de centrales y futbolistas de banda para completar el plantel del equipo mudéjar este próximo curso.