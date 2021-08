El CD Teruel pierde en los penaltis el XXIX Trofeo Pedro Sancho

Por

Solo la mala fortuna desde el punto de penalti pudo tumbar al Club Deportivo Teruel este sábado en el terreno de juego del Pedro Sancho, donde se enfrentó al Illueca en el XXIX Trofeo Pedro Sancho con el que los rojillos cerraban el calendario de partidos amistosos de pretemporada.



Después de noventa minutos en los que ninguno de los dos contendientes logró hacerse dueño del juego, que se disputó principalmente en el centro del campo, hubo que recurrir a los lanzamientos desde los once metros para decidir qué equipo resultaría ganador del Trofeo. La falta de acierto de cara a portería, además del trabajo de los porteros, hizo que los dos equipos agotasen los primeros cinco lanzamientos para llegar a la muerte súbita, hasta que el disparo de Leandro Torres no alcanzó el fondo de la portería rival, dándole el título a los locales



Tras el encuentro, el entrenador rojillo, Víctor Bravo, reconocía que había sido “un partido igualado” en el que “el resultado ha sido justo” y restaba importancia al resultado, recordando que, después de todo, se trataba de un partido de preparación, que para el míster fue el encuentro “más flojo de la pretemporada”.



El Illueca presentó un sistema ordenado, acostumbrado al bote irregular del balón, y estableció un buen sistema de defensa que terminó resultado impenetrable para los turolenses. El estado del terreno de juego dificultó el juego rojillo que dispuso, no obstante de alguna ocasión como un disparo de Alfredo que se estrelló en el palo, un mano a mano de Salinas en la primera parte que no culminó en gol y un remate de Fabio en la segunda. Conclusiones

El técnico reconoció que el de ayer había sido el partido más flojo de los seis que ha disputado este mes. Ya antes del encuentro arengó a sus jugadores reclamándoles el máximo nivel porque “era el último partido en el que tenían que demostrar quién está para jugar de titular y quién no”. Tras el encuentro, el míster reconocía que había habido “jugadores que han estado bajos de nivel y otros que han estado a un buen nivel”, y añadió que según estas impresiones tomará las “decisiones para el domingo que viene”. “Tenía dudas y después de este partido todo se ve más claro”, insistió el técnico.