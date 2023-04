El CD Teruel se cita con la historia este domingo para lograr el título de campeón y el ascenso directo a Primera RFEF

Llegó el momento. El CD Teruel tiene este domingo (12:00 horas) una de las citas más importantes de su historia en Pinilla. El equipo rojillo depende de sí mismo para proclamarse campeón del grupo tres de la Segunda RFEF y certificar el ascenso directo de categoría. Una victoria ante la SD Formentera supondría alcanzar la gloria, aunque también se puede cantar el alirón en caso de empate. Para la ocasión, Pinilla mostrará su mejor aspecto, con una entrada que puede alcanzar el lleno absoluto. Plantilla, cuerpo técnico y afición unirán fuerzas a partir de las 10:15 -hora prevista para el recibimiento de los jugadores- para tratar de escribir una de las páginas más destacadas en la biografía de la entidad turolense.

Noventa minutos para ponerle la guinda a una temporada magistral. Es el panorama que tiene por delante el CD Teruel en un domingo que puede ser recordado durante mucho tiempo en la capital mudéjar. A partir de las 12:00 horas, el balón echará a rodar en Pinilla y desde ese momento toda la ciudad remará con un mismo objetivo: conseguir los tres puntos ante la SD Formentera para colocar a Teruel en la tercera categoría del fútbol nacional.

El bloque de Víctor Bravo llega al vital enfrentamiento en la primera posición de la clasificación, con una ventaja holgada sobre su perseguidor. Un hecho que le permite tener cierto margen de maniobra, en caso de no conseguir el título esta misma mañana. “Nos hemos ganado el derecho a ir con tranquilidad y no tomárnoslo a vida o muerte y eso es importante. Vamos a salir a por los tres puntos, pero no nos tenemos que confundir ni precipitar porque todavía quedan dos jornadas más y si no se consigue este domingo, se conseguirá al siguiente”, explicó un Víctor Bravo ilusionado por la oportunidad, que ya sabe lo que es conseguir un ascenso a manos del bloque rojillo.

Sin embargo, esas alternativas no estarán presentes en los pensamientos de los cerca de dos mil aficionados turolenses que abarrotarán las gradas de Pinilla en busca de convertir el sueño del ascenso en realidad.

Arropados por la afición

El feudo del CD Teruel presentará una de sus mejores entradas de los últimos años para arropar al equipo en la importante batalla ante la SD Formentera. Víctor Bravo sabe el papel que puede jugar la hinchada rojilla, tanto en la previa como en el desarrollo del encuentro: “La afición está volcada con el equipo. Se prevé llenazo en Pinilla y ellos son los que nos empujan. Necesitamos a ese jugador número doce, nos van a llevar en volandas y nos van a ayudar a conseguir esos tres puntos tan deseados”.

El ambiente será el correspondiente a una gran cita. El Frente Mudéjar dará la bienvenida a los hombres de Víctor Bravo a primera hora de la mañana (10:15 horas) y a partir de entonces el Ensanche turolense vivirá una auténtica fiesta del fútbol.

Además, el club pretende que el color rojo inunde Pinilla para convertirlo en todo una caldera. Se repartirán aplaudidores de ese mismo tono a la entrada al campo y desde la entidad se quiere animar a la afición a que vaya vestida con prendas rojas para el enfrentamiento ante la SD Formentera, que puede valer un ascenso.

El rival también juega

Aunque la oportunidad de cantar el alirón es única, el CD Teruel tendrá un contrincante complicado enfrente. El equipo insular ha estado toda la temporada peleando por colarse en los puestos de play-off de ascenso, al igual que hizo la temporada pasada.

Sin embargo, el equipo visitante llega a Pinilla inmerso en una racha de seis partidos sin conocer la victoria, aunque su último empate ante el Espanyol B dejó visibles muestras de mejoría. Víctor Bravo destacó el potencial de ciertos nombres propios de la SD Formentera:“Tienen jugadores de mucho nivel, como Ekiza o Kepa, que lo tuvimos aquí”. Aunque consideró que la motivación del conjunto turolense puede ser una baza favorable para sacar los tres puntos: “Es un gran equipo, pero jugamos en casa con nuestra gente, estamos motivados y nuestra idea es sacar los tres puntos y no demorar el ascenso directo para siguientes semanas”.

En el partido de ida de esta temporada el CD Teruel ya consiguió vencer ante la SD Formentera del mismo modo que lo logró en los dos encuentros de la pasada temporada: por la mínima. Guille Andrés fue el autor del único gol rojillo ante el equipo formenterano esta temporada. El delantero valenciano, recuperado a tiempo de sus molestias en el tobillo, sueña con poder quitarse el sabor amargo de la temporada pasada, cuando el equipo se quedó a las puertas del ascenso: “En el último partido fue todo un poco duro, pero este año estamos haciendo muy buena temporada. Lo hemos demostrado durante todo el año y ojalá podamos cerrarlo todo este finde y celebrarlo con la afición en Pinilla”.

Con todos para hacer historia

Jugador y entrenador del CD Teruel coinciden en sus pretensiones de cara al duelo de hoy. Los dos, al igual que el resto de la plantilla, desean hacer historia con el club rojillo. “Se dan muchos condicionantes para poder ser campeones. Tenemos esa ilusión de poder hacer historia con el CD Teruel”, comentaba el preparador zaragozano, que podrá disponer de todas sus piezas -a excepción del sancionado Marc Manchón- para uno de los partidos más importantes de la historia del club turolense.

Tras la última sesión de entrenamiento, realizada ayer por la mañana, todos los jugadores se encontraban en perfectas condiciones físicas para ser de la partida en un duelo intenso, para el que se espera calor, aunque no tanto como la semana pasada en Ibiza.

Víctor Bravo podrá alinear a su habitual defensa, conformada por Taliby, Víctor Sanchís, Fran Carmona, Cabetas y Julen. En el centro del campo la ausencia de Manchón hace pensar en que la dupla Fran Tena-Borja Romero puede partir de inicio, aunque en alguna ocasión el técnico también ha colocado a Carlos Javier en esa demarcación. Tanto en las bandas como en la delantera surgen las dudas. Aparicio parece haberse ganado la titularidad por la izquierda, aunque Carbonell también podría entrar por ese costado. Villa formará parte del once titular con casi total seguridad, pero su acompañante no se conocerá hasta el último momento, ya que Emaná y Guille llegan al duelo tras sufrir molestias.

Combinaciones sin la victoria

Juegue quien juegue, el bloque turolense tratará de sumar los tres puntos para certificar el campeonato. No obstante, los rojillos podrían proclamarse campeones sin vencer, aunque dependerían de otros resultados.

En caso de empate, el CD Teruel sería equipo de Primera RFEF si la Peña Deportiva no consiguiese sumar los tres puntos ante el Ebro, en un duelo que comenzará a la misma hora que el de Pinilla.

En caso de derrota, los de la capital mudéjar no podrían celebrar el título esta jornada, ya que el Valencia Mestalla logró vencer este sábado al Atlético Saguntino y se encuentra a una distancia de cinco puntos, con seis todavía en juego al término de la presente jornada.