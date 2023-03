El CD Teruel se deja el alma y dos puntos fundamentales para el ascenso (0-0)

Por

Al CD Teruel se le escapó la sexta victoria consecutiva en el último instante de su partido a domicilio ante la AE Prat, pues Emaná marró un penalti sobre la bocina. Así y todo el equipo de Víctor Bravo volvió a dejar su portería a cero, sigue sin perder desde noviembre y su candidatura al título de campeón de grupo y el ascenso de categoría parece más firme que nunca. El Teruel dominó el choque de cabo a rabo, su rival sólo disparó dos veces a palos y sin peligro, pero aunque generó ocasiones de sobras para hacer algún gol no lo encontró y tuvo que conformarse con el empate sin goles.



Sin el azul en su uniforme, vestido de arriba abajo de rojo, el once de Víctor Bravo saltó al campo mostrando su habitual concentración defensiva y su presión sobre pelota constante e incesante. De primeras al Prat se le vio tranquilo y con ganas de tener balón aunque en todo momento sin perder el orden en su retaguardia, pero pronto se dio cuenta que el ritmo de juego que imponen los aragoneses no tiene fisuras y en pocos minutos, sin haber perdido la compostura ni recibido ninguna llegada, se vio jugando el duelo en campo propio. El primer remate con peligro llegó poco antes del diez a cargo de un Emaná que no se lo pensó dos veces y soltó un zapatazo tan potente como bien dirigido donde los locales tuvieron la fortuna de que rozara en la pierna del defensa, porque se marchó acariciando madera.



Superado el cuarto de hora, los catalanes se encontraron con que una falta a su favor servía para que los turolenses montaran una contra peligrosa que quedaba en nada por milímetros. Poco a poco el once de Pedro Dólera se iba empequeñeciendo en su propuesta, pues el área contraria cada vez le quedaba más lejos y, en todo momento, que cualquier pota blava tuviera la pelota significaba ser acosado por más de un jugador. Así en el último cuarto de hora el Teruel empotraría a los catalanes en su área, intentándolo por los costados con un Villa muy incisivo, con Emaná chutando lo que le llegaba y también con mucha pelota parada desde las esquinas. Pero lo cierto es que no se vio nada, porque no habría ni un remate a puerta de los locales y el Teruel sólo tuvo una más o menos peligrosa en el minuto 41, pero el chut de Aparicio desde el vértice del área acabó en el lateral de la red.



La segunda mitad se inició con el Teruel poniendo cerco a la portería local con un primer robo de Emaná donde no remató bien y una llegada de Aparicio por el costado con centro para el cabezazo de un Borja Romero que no marcó por muy poco. Sin embargo superada la hora de partido el gol no llegaba e incluso el Prat intentaba jugar con más verticalidad que nunca, aunque no con la suficiente como para tener una opción. De hecho, en elminuto 61 llegó el primer chut a puerta, de un Sergio Benítez llegando desde atrás que se topó con la imponente figura de Taliby que poco más tarde volvía a blocar fácil un nuevo disparo local. Y esto necesariamente no significaba algo malo, porque ahora los de Pedro Dólera estaban más estirados y el Teruel en el siguiente tramo tendrían otra muy buena con un intento de Borja Romero desde media distancia y en una colada de Kevin Lacruz al que desequilibraban en el último momento y remataba fuera.



A falta de un cuarto de hora Víctor Bravo apostó fuerte con la entrada de Guille Andrés y dejaba claro a su equipo que debía buscar la victoria. Así, al poco Cabetas conectaba con un envío en largo y el atacante la baja para sacar un remate que no tuvo consecuencias. En los últimos minutos el agobio visitante se intensificó y en el minuto 86 el local Álex Plà mete el pie en el intento de remate de Fran Carmona y el colegiado acaba señalando penalti. Una pena máxima que lanzó Emaná para encontrarse con el pie derecho de un Craviotto que rechaza el disparo y salva a los suyos. De ahí a la conclusión Craviotto seguiría siendo el gran protagonista pues resolvió mucho trabajo de un Teruel que no cejó en su empeño pero que se quedó sin marcar.