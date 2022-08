El CD Teruel se lleva el triunfo en un duelo poco amistoso contra el Valencia Mestalla (1-0)

Por

El CD Teruel afrontaba uno de sus últimos compromisos de pretemporada ante un recién ascendido muy peleón. El Valencia Mestalla se ha encargado de tener el balón, pero las ocasiones han caído del lado turolense.



Las posesiones largas del conjunto dirigido por Miguel Ángel Angulo no han hecho sufrir al conjunto rojillo. Sin embargo, la falta de control en el centro del campo ha dejado sin apenas ocasiones al CD Teruel durante los primeros compases del encuentro.



En el Minuto 36 la expulsión de uno de los delanteros del valencia por una agresion tras una falta en el centro del campo ha cambiado el desarrollo del duelo.



El conjunto rojillo ha sabido aprovechar la superioridad numérica en el tramo final dle primer tiempo. En el minuto 40, el filial valencianista ha cometido uno de los primeros fallos con un hombre menos y los muchachos de Víctor Bravo no han dudado en aprovecharlo.



Una gran acción de Villa en la frontal del área con un magnífico control ha dejado solo ante el portero a Kepa. El jugador de banda ha preferido cederle el gol a Emana, que solo ha tenido que empujarla a portería vacía.



La renta ha podido incrementarse antes del entretiempo gracias a un centro preciso de Aparicio que no ha encontrado la cabeza de Emaná por escasos centímetros. Con el 1-0 en el electrónico y la polémica servida tras la expulsión visitante, ambos conjuntos se han marchado a los vestuarios.



El carrusel de cambios en ambos cuadros ha marcado el inicio del segundo tiempo. Sin embargo, el duelo se ha ido apagando con el paso de los minutos.



En la recta final, el CD Teruel ha vuelto a sufrir con el juego de balón valencianista, pero el peligro se ha mantenido lejos de la meta turolense. Un par de contras sin finalizar podían haber engrosado la renta, pero finalmente el marcador de Pinilla solo se ha iluminado en una ocasión.



Con el triunfo, el CD Teruel logra su segunda victoria de la pretemporada y comienza a carburar de cara al inicio de curso.