El CD Teruel se mantiene invicto, pero se le escapa el triunfo tras una buena segunda mitad en Pinilla ante el Prat (0-0)

Empate desaborido en Pinilla (0-0). El CD Teruel se mantiene invicto, pero se le escapa el triunfo tras una buena segunda mitad. El CD Teruel ha arrancado con su habitual 4-4-2, pero sin la intensidad que ha llevado al equipo a lo más alto de la clasificación. El Prat se hacía dominador del balón desde los primeros minutos y a los de casa les parecía la mejor opción.



Víctor Bravo buscaba profundidad con Julen por banda, pero los ataques del Teruel llegaban por medio de sus grandes amenazas ofensivas. Villa probaba al portero rival y Aparicio tenía una de las más claras de la primera mitad con un tiro lejano que se marchaba por poco por encima del larguero.



La portería defendida por Taliby no sufría apenas aproximaciones del bloque catalán, cuyo ataque se centraba en enviar balones largos a El Hadji que ha hecho sudar tanto a Carlos Javier como a Cabetas durante buena parte de la tarde.



La primera mitad no ha dejado grandes ocasiones y sí un gran duelo táctico entre dos escuadras que demostraban sobre el terreno de juego de Pinilla que había más miedo por perder que ganas de llevarse los tres puntos.



Tras el paso por los vestuarios, el Prat era el que contaba con el acercamiento más peligroso gracias a un centro lateral que se paseaba por el rectángulo defendido por Taliby sin encontrar un rematador.



Esa acción ha hecho reaccionar al Teruel, que ha vuelto a demostrar por qué lidera la tabla en el grupo tres de la Segunda RFEF. Los de casa se han hecho con el balón y eso ha agradado en Pinilla, que se ha enchufado para tratar de acercar a los suyos al triunfo.



Víctor Bravo ha cambiado el dibujo con la entrada de Marc Manchón por Aparicio para formar una línea de tres en la medular y hundir al Prat en su campo. Los locales empezaban a percibir que el gol estaba más cerca, pero todavía se resistía.



En busca de ese chispazo que ya ha dado varios puntos esta temporada, Carbonell lo intentaba sin éxito y Emaná no lograba hacerse un hueco entre los centrales catalanes.



A falta de cinco minutos para el final, el equipo turolense ha obtenido recompensa a su insistencia con una buena incorporación de Lucho por banda. El carrilero ha llegado hasta línea de fondo y un defensa del cuadro visitante ha enviado el balón al interior de su propia portería, pero el juez de línea había levantado el banderín por lo que el tanto no subía al marcador para desesperación del banquillo rojillo.



El partido se volvía loco en el tiempo de descuento y ambos equipos parecían querer conseguir en cinco minutos lo que no habían logrado en los noventa anteriores. Borja Romero lo intentaba con un disparo raso que el meta catalán lograba despejar y en la siguiente acción era el cuadro catalán el que llegaba con peligro a la portería de Taliby.



Pero ninguno de los dos conseguía deshacer la igualada y el partido concluía de la misma manera que había empezado, con un 0-0 que no dejaba contenta a la parroquia turolense, pero que seguía manteniendo invicto al cuadro de Víctor Bravo.