El CD Teruel y su afición celebran por todo lo alto un ascenso histórico del equipo a la Primera RFEF

Por

Teruel se ha despertado esta mañana con el ambiente de las grandes ocasiones, de los días importantes, que a diferencia de otras veces, no tenía nada que ver con la Puesta del Pañuelo al Torico ni con las Bodas de Isabel de Segura, sino con la posibilidad de que el Club Deportivo Teruel durmiera esta noche como un equipo de Primera RFEF.



La alegría contenida desde que el ascenso del CD Teruel empezó a verse como una opción real se ha desbordado este domingo en la ciudad desde el momento en que el árbitro ha decretado el final del partido frente a la SD Formentera y el conjunto turolense se convertía oficialmente en equipo de Primera RFEF.



Había muchas ganas, tras el “casi” de la temporada pasada, en la que el Club Deportivo Teruel se quedó a un paso de ascender de categoría, y este domingo Campo Pinilla se ha quedado pequeño para acoger a todos los aficionados que querían ver en directo como su equipo volvía años después a la tercera categoría del fútbol español.



Con el pitido final, cientos de aficionados se han unido a jugadores y cuerpo técnico del Teruel, transformado en rojo y azul el verde del campo de fútbol turolense, para celebrar una jornada histórica para el equipo y para la ciudad.



Con la esperada invasión de campo, y al grito de “¡A Primera RFEF!”, y “¡Campeones!”, afición y club han mostrado sobre el césped de Pinilla la comunión que existe entre ambos desde el inicio de la temporada.



Tras la celebración en el terreno de juego la fiesta se ha trasladado al centro de la ciudad: el autobús del CD Teruel ha llegado al Paseo del Óvalo de la capital turolense desde donde, ya a pie, cientos de personas han ido hasta la Plaza del Torico.



Allí, los campeones del Grupo III de Segunda División RFEF se han dado un baño de masas con una afición enfervorizada, que ha vivido su momento álgido cuando, mientras sonaba “We are the Champions”, el capitán Edu Cabetas ponía la bufanda del Club Deportivo Teruel al Torico.



El presidente del Club Deportivo Teruel, Ramón Navarro, ha tomado la palabra para asegurar que este es “el triunfo de todos” y ha agradecido a la afición “el año que hemos pasado, porque habéis llevado al equipo en volandas. Para vosotros va este ascenso”.



El entrenador del equipo, Víctor Bravo, se ha dirigido eufórico al público: “¿queríais al equipo en Primera RFEF? ¡Pues ya lo tenéis, ahora a disfrutar!”.



El capitán Edu Cabetas ha comenzado su intervención con un “¡Viva Teruel!” y ha asegurado que “sin vosotros no somos nada, sois los mejores, nos habéis ayudado, el Teruel ha crecido y tiene que seguir creciendo”.



Por su parte, Emma Buj, ha indicado que lo vivido hoy es un momento “histórico y emocionante”, que ha sido posible “gracias al equipo, al cuerpo técnico y a la afición que ha llenado Pinilla todos los partidos”, y ha asegurado que “el Ayuntamiento siempre ha estado y estará junto al club”, en referencia a las mayores exigencias económicas y logísticas que supone el ascenso de categoría.



Al partido han asistido la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, el consejero de Deporte, Felipe Faci, y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, entre otras autoridades, que han atendido a los medios tras certificarse el ascenso del CD Teruel.



Mayte Pérez ha valorado como “un éxito merecidísimo” lo conseguido hoy por el club turolense y ha destacado “la constancia y la estabilidad” del equipo, asegurando que desde las administraciones “vamos a estar a la altura para seguir apoyando al Club Deportivo Teruel”.



Felipe Faci ha querido destacar “la gran temporada realizada por el club”, y ha adelantado que el Club Deportivo Teruel “va a tener el apoyo del Gobierno de Aragón, en este reto, aún más difícil, al que se va a enfrentar la próxima temporada”.