El CD Teruel podría sellar el campeonato en la próxima jornada

Por

El Teruel da un paso de gigante en su camino hacia el título del grupo tres de la Segunda RFEF. Con la victoria de este fin de semana pasado ante un rival directo como es el Valencia Mestalla, el conjunto rojillo lo puso todo muy de cara para terminar campeón. Sin ir más lejos, en la próxima jornada los hombres de Víctor Bravo podrían certificar matemáticamente el diploma de la categoría y, por ende, el ascenso directo a la Primera RFEF. Así pues, un sueño con el que llevan fantaseando mucho tiempo y que el año pasado se quedó a las puertas podría ver la luz en la presente campaña.



En la última jornada, el CD Teruel dio un golpe sobre la mesa con una victoria que sumó puntos importantes, sobre todo porque sus dos rivales más directos, la Peña Deportiva y el Valencia Mestalla, perdieron. De esta manera, el combinado rojillo volvió a coger oxígeno, pues actualmente se encuentra a seis puntos del segundo clasificado, la Peña Deportiva; a nueve del tercero, que ahora es el Espanyol B; y a diez del cuarto clasificado, el Valencia Mestalla.



En caso de vencer

Con este contexto, el Teruel tiene la posibilidad de sellar matemáticamente el título de la categoría en la próxima jornada, aunque no todo depende de él. Para que dicha cábala termine dándose, el club turolense tendría que ganar su partido ante otro rival directo como es la Peña Deportiva y que el Espanyol B perdiese su partido ante la SD Formentera. De esta manera, a falta de tres partidos por jugarse, es decir, con nueve puntos en juego, el CD Teruel alcanzaría los 64 puntos, mientras que sus rivales se quedarían en 55 puntos la Peña Deportiva, en 52 puntos el Espanyol B y en 51 puntos el Valencia Mestalla, por lo que matemáticamente el Teruel sería campeón, ya que con todos sus rivales, excepto con la Peña Deportiva, el CD Teruel tendría una ventaja superior a esos nueve puntos en juego. Pese a que la Peña Deportiva pudiera alcanzarlo respecto a los puntos, lo cierto es que el CD Teruel seguiría saliendo campeón, ya que el gol average caería del lado rojillo, puesto que el conjunto que dirige Víctor Bravo habría ganado los dos partidos en los que ambos equipos se habrían enfrentado.



En caso de que en la próxima jornada el Teruel ganase ante la Peña Deportiva y el Espanyol B empatase su partido, el conjunto rojillo también saldría campeón.



No obstante, si por el contrario, este también se llevara una victoria, se prolongaría el sufrimiento turolense.



En caso de no ganar

Todas estas opciones son teniendo en cuenta que el Teruel venciera en la siguiente jornada, sin embargo, si el Teruel obtuviera cualquier otro resultado sus posibilidades de certificar el título de la categoría en la siguiente jornada se extinguirían.



Si el Teruel empatase se situaría con 62 puntos, de manera que la Peña Deportiva continuaría a seis puntos del conjunto rojillo, por lo que podría darle caza en los tres partidos que restarían. Además, el Espanyol B y el Valencia Mestalla estarían al acecho, para poner las cosas más interesantes, pues en el caso del filial catalán con una victoria o un empate tendría algunas opciones para disputar el título, y en el caso del Valencia Mestalla solo le valdría la victoria para mantener el pulso.



En el escenario más negativo, que supondría la derrota turolense, la Peña Deportiva se acercaría y se colocaría a tan solo tres puntos y los otros dos equipos verían sus opciones de pelear po el título más factibles, pues con una victoria el Espanyol B podría situarse a seis puntos y el Valencia Mestalla a siete, con tres partidos en juego.



Así pues, si todas las jornadas son importantes, en esta ocasión la de la semana que viene lo será aún más para el CD Teruel, pues esta adquirirá una dimensión superior en la que el combinado rojillo puede o bien certificar ya definitivamente el campeonato y el ascenso directo o bien prolongar el sufrimiento.



A pesar de que todo no está en sus manos, el CD Teruel sí que puede poner mucho de su parte para que esta situación se termine cumpliendo. En este sentido, su misión pasa por vencer a la Peña Deportiva a domicilio para poder certificar el gol average y aumentar su ventaja. De esta manera, dejarían todo lo que está en su mano realizado para que esta situación termine dándose.



Cautela

En el seno de la entidad son conscientes de esta situación, pero prefieren caminar con pies de plomo. En este sentido, el propio Víctor Bravo sacó su lado más creativo en la rueda de prensa posterior al partido para explicar, a través de una metáfora, la postura del equipo al respecto: “No vamos a vender la piel del oso antes de matarlo, porque al oso le hemos dado un tiro en el pie, pero todavía nos puede dar un zarpazo”.