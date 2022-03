El CV Teruel pendiente de la recuperación de Greg Petty para recibir a Guaguas

Por

El CV Teruel se encuentra a la espera de conocer la evolución de Greg Petty de cara al primer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la lucha por el título de campeón en la Superliga Masculina de voleibol. El receptor norteamericano se perdió la última cita de la fase regular por unas molestias en la espalda y como consecuencia de estas molestias durante estos primeros días de la semana ha estado entrenando a un ritmo algo menor que sus compañeros.

Tras la incertidumbre que cada semana rodeaba la convocatoria del CV Teruel antes de definir la convocatoria para cada compromiso de Superliga la situación parece haberse tranquilizado en gran medida de cara a las eliminatorias que decidirán el título de campeón. Aprovechando que hasta el domingo el equipo no tenía que regresar a la pista, Miguel Rivera concedió dos días de descanso al grueso del equipo. Sin entrenamiento programado para la jornadas de domingo y lunes, la plantilla se reencontró durante la tarde del martes en el pabellón de Los Planos para iniciar la preparación del compromiso frente al conjunto canario del Guaguas.

Ayer mismo todos los integrantes de la plantilla trabajaron en doble sesión de mañana y tarde. La única ausencia en las mismas fue la del entrenador Miguel Rivera, que tuvo que permanecer en la cama para recuperarse de unos problemas en la garganta que casi no le permitían no hablar en las últimas horas.

Con esta situación Maxi Torcello, ayudante del entrenador madrileño, fue el encargado de llevar a cabo el trabajo programado para este día. En este sentido después de muchas semanas donde el parte médico acogía casi a más jugadores limitados físicamente que los que se encontraban realmente aptos para poder participar, ahora mismo la lista de bajas se ha quedado muy reducida.



Petty duda

La única incógnita, en los días previos al primer choque de los cuartos de final es la presencia de Greg Petty. El receptor norteamericano, unos de los pocos que había estado a disposición del entrenador a lo largo de toda la primera fase, va evolucionando de forma positiva de las molestias en la espalda que le impidieron participar en el compromiso ante Río Duero. “Gregg se quedó un poco pillado después de sentir unas molestias en la zona de la espalda después de realizar un entrenamiento durante la semana pasada y por eso no saltó a la pista el pasado sábado”, explicó Torcello antes del entrenamiento de la tarde de ayer.

Poco a poco el norteamericano va mejorando de estas molestias, aunque por el momento no ha podido participar con normalidad junto al resto de sus compañeros. “Va mejorando de sus molestias pero hay cosas que todavía realiza aparte del grupo”.

Este hecho le convierte a setenta y dos horas de estrenar eliminatoria frente a los canarios del Guaguas en la única incógnita a despejar por el cuerpo técnico naranja a la hora de decidir la alineación. “El resto de la plantilla se encuentra en buenas condiciones”, aseguró el segundo técnico de la entidad.

Superada la fase regular Torcello reconoce que la plantilla ya está centrada totalmente en ·el próximo objetivo” y este no es otro que el de hacer frente al primero de los partidos de una eliminatoria de cuartos de final al mejor de tres. Dos victorias garantizan por tanto la presencia en los cuartos de final y la mente del grupo está en aprovechar el amparo del pabellón de Los Planos para sacar adelante un compromiso ante un enemigo que al principio de la temporada todos consideraban como el gran candidato a revalidar el título de campeón.



Perdida del aura

No obstante durante las últimas semanas los de Sergio Miguel Camarero han perdido parte del aura de máximos favoritos de la que veían precedidos. De hecho las últimas derrotas sufridas tanto en Copa del Rey como a lo largo de la fase regular de la Superliga les ha convertido en un bloque mucho más terrenal. La explosión tanto de Unicaja Almería, como del sorprendente CV Melilla han redistribuido un poco más este tipo de roles.

Curiosamente a principio de temporada el cuerpo técnico de los canarios apostó por una plantilla con todas las posiciones dobladas y con jugadores con posibilidad de ostentar un puesto en el equipo titular. Con el paso de las jornadas el equipo no ha terminado de encajar sus piezas, quizá algo en lo que también haya tenido buena parte de culpa la propia composición del roster que Sergio Miguel Camarero tenía bajo su dirección.



Ejercicio de equilibrismo

En todas las demarcaciones compartían posición jugadores nacionales y extranjeros lo que en ciertos momentos complicaba la posibilidad de mantener en todo momento a cuatro jugadores con licencia nacional en el siete sobre la pista. Esta circunstancia obligaba al técnico a buscar alternativas que no siempre han parecido funcionar en un ejercicio que a veces resultaba de auténtico equilibrismo deportivo.

A lo largo de las últimas semanas el grupo canario se ha visto también afectado por la salida de Yosvany Hernández. El cubano, firmado por dos temporadas, y considerado como uno de los grandes jugadores de la actualidad se desvinculó de la entidad pocos días antes de hacer frente al choque ante Melilla, en la última jornada de la primera fase y con el mercado cerrado para tratar de realizar una última incorporación que complete su engranaje.