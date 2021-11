El CV Teruel recibe al Tectum belga en la vuelta a competiciones europeas dos años después

Dos años después el CV Teruel regresa a competición europea. Lo hará en la tarde de este miércoles, 20:00 horas, en Los Planos. Al otro lado de la red estará el conjunto belga del Tectum Achel. El partido correspondiente a la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Challenge Cup estará dirigido por lo colegiados Kristan Varanevski (Estonia) y Raquel Portela (Portugal).

Desde la temporada 2018-2019 el equipo naranja estaba ausente de las competiciones continentales. En aquella edición los naranjas alternaron tanto en Champions League como en la Copa CEV. Precisamente su último compromiso fue ante otro conjunto belga, el Lindemans Alst, que apeó a los naranjas tras imponerse en Los Planos por 1-3 el 16 de enero de 2019 en un intenso partido de los octavos de final de la Copa CEV. Andrés Villena, Pablo Bugallo, Aarón Gámiz, Milan Jovanovic y Thomas Ereu ya defendían la camiseta del club en aquella eliminatoria.

Transcurridas las primeras nueve jornadas de Superliga el equipo de Miguel Rivera ocupa la sexta posición en la clasificación. Ahora tiene que cambiar el chip mental para integrar la nueva piel continental en uno de los momentos más importantes de esta parte de la temporada, según reconoce el propio entrenador madrileño. “Estamos ante el primer momento importante de la primera mitad de la temporada. El equipo se encuentra en fase creciente. Tenemos un bloque nuevo de jugadores esta temporada y cuesta ensamblar las piezas. Poco a poco nuestro juego va hacia arriba”.

Gran ilusión

En esta dinámica llega la visita del Tectum Achel. “Es un partido que a todos nos hace una gran ilusión. Competir en Europa es importante tanto para el club, como para el equipo y para cada uno de nosotros individualmente. Poder enfrentarnos a representantes de otras ligas nos hace mucha ilusión”.

El técnico madrileño insiste en que su rival continental representa de forma excelente las características que habitualmente aglutinan los conjuntos de aquel país. “Es un rival con condiciones diferentes a los de nuestra liga. Por definirlo de alguna manera, su juego es muy belga. Ejemplifican las características habituales de aquellos equipos. En España la mayoría de los jugadores sacan en salto, ellos lo hacen más flotante; además con la pelota cerca de la red juegan muy rápido lo que dificulta el bloqueo, y con la pelota altano llaman la atención por su físico pero se equivocan muy poco. Tenemos que estas muy atentos para complicar su trabajo”.

A ida y vuelta

Los naranjas regresan con un compromiso delante de su afición, aunque Rivera insiste que se trata de un enfrentamiento a doble vuelta. “Jugar aquí es un plus, pero sin importar el resultado que se de en Los Planos el choque se decidirá la semana próxima”.

Hasta el momento Miguel Rivera está depositando su confianza en un bloque muy cerrado de jugadores, con tres integrantes de la plantilla con muy poca participación. El técnico insiste en que esto puede cambiar en el transcurso de la competición. “Es cierto que hay jugadores que participan menos pero son decisiones que siempre se toman por el bien del colectivo. Esto no quiere decir que no vayan a jugar durante todo el año. Me gusta quedarme con lo positivo que es el trabajo diario de todo el grupo con el que estoy muy satisfecho, pero todos estamos supeditados al bien común”.

Con estas afirmaciones Rivera no quiere dar a entender que su confianza sea menor en los que menos juegan. “Estoy contento con la plantilla que diseñamos. La mejor muestra de lo que digo es el trabajo diario que desarrolla. Es lo que va a hacer que el grupo crezca y cada vez juguemos un poquito mejor”.

El equipo se presenta en el choque con todos sus mimbres disponibles. Aunque Villena sigue limitado por la grave lesión que sufrió la pasada semana, todos están en disposición de jugar este choque. “

Pocos entrenamientos

No obstante la plantilla ha contado con un limitado número de entrenamientos para preparar el evento tras jugar el pasado sábado en Galicia. “Llegamos del viaje en la madrugada del domingo y volvimos a entrenar el lunes, en doble sesión, con precauciones y cuidando a los tocados para que todos lleguen en condiciones al choque del miércoles”.

Otro de los aspectos que preocupa en el seno del bloque es el viaje de la próxima semana a un país donde las cifras de contagio de Covid 19 presentan una incidencia ascendente. “Es un tema que nos preocupa. Viajamos fuera de España y es un riesgo, pero tomando todas las precauciones necesarias jugar esta competición nos hace ilusión”