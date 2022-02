El CV Teruel sufre para superar al colista San Sadurniño en cinco sets

Victoria sufrida del CV Teruel que engarza su segundo triunfo consecutivo en Superliga. En un choque de alternativas los de Miguel Rivera superan por 2-3 a San Sadurniño, colista de la categoría, y ahora esperan ya con las pilas recargadas el choque de mañana en el Javier Imbroda de Melilla.

Tal y como se esperaba Miguel Rivera modificó el equipo que presentó el miércoles ante Panathinaikos. El técnico madrileño apostaba de salida por meter a Monteagudo, Dimitrov y Jukoski en los lugares de Kozbev, Villena y Jovanovic.

Le costaba al equipo encontrar el ritmo al partido y los gallegos se situaban por delante muy pronto en el marcador. La renta incluso llegaba a los tres puntos 10-7., mientras el colocador brasileño buscaba constantemente los ataques desde la segunda línea.

Con 14-12 en el marcador los naranajas hacían un doble cambio intercambiando las posiciones de colocador y opuesto.Con Jovanovic y Villena en pista las diferencias se limaban ligeramente, aunque un bloqueo sobre Petty y un posterior remate fuera de Monteagudo devolvían el margen de cuatro puntos a los jugadores de San Sadurniño cuando el primer parcial entraba en su tramo final (20-16).

Los visitantes, no obstante no bajaban los brazos y se quedaban a tan solo uno. Con 24-23 en el marcador el brasileño Henrique Pinheiro conectaba finalmente un remate desde zona 2 que acababa cayendo en la pista aragonesa tras 27 minutos de juego.

Miguel cambiaba de planes en el inicio del segundo parcial. Kobzev entraba en pista en el lugar de Monteagudo para tener presencia en una pista donde ya militó en temporadas anteriores. El CV Teruel se mantenía por delante, en un choque que estaba en fase balancín con rentas mínimas y empates sucesivos hasta que con 6-9 la tranquilidad empezaba a acompañar al juego visitante.

Jukoski dominaba el juego tanto desde el saque como desde la dirección y el equipo estaba más tranquilo. Las diferencias se mantenían e incluso se amplñiaban hasta llegar a los cinco puntos con el 9-14.

El equipo encontraba su ritmo y una pipe de Ereú ponía un tranquilizador 11-17. Querían reaccionar los locales, pero entre el venezolano y Petty devolvían la tranquilidad cuando el set entraba en su recta final (14-20).

Crecía el juego del equipo viendo la posibilidad de equilibrar el marcador y la renta se disparaba a los siete puntos. Hasta cerrar con un favorable 19-25 en 24 minutos después de un saque que se fue largo por parte de Juan Fernández.

Los naranjas por delante

Comenzaba mandando la escuadra de Miguel Rivera en el tercer parcial. Con la tranquilidad de haber equilibrado el marcador la primeras diferencias tenían color naranja. Aunque un toque en la red de Jukoski equilibraba el marcador con el empate a 6. Un punto de Henrique y un bloqueo consecutivo sobre Dimitrov daban la iniciativa a los jugadores coruñeses.

No recortaban la desventaja los de Rivera en una manga donde los locales estaban siempre dos arriba, diferencia que alcanzaba los tres de margen con el 13-9, con dos bloqueos consecutivosobra de Fernández y Rodríguez. No estaban cómodos los aragoneses y la diferencia se ampliaba poco a poco, devolviendo Rivera a la pista a Ereú con el 16-10. Empujaba el Municipal de San Sadurniño que no dejaba de animar a los suyos.

Continuaban los cambios en las filas visitantes que con Villena yJovanovic en pista se acercaban al 17-15. Pero los gallegos retomaban la iniciativa con un margen que era suficiente para llegar a un final tranquilo que se resolvió con 25-20 en 29 minutos.

No estaba muy contento el técnico madrileño con lo que sucedía en la pista y tenía que recurrir a Andrés Villena en el siete inicial de la cuarta manga. Con todo el partido era muy igualado y ninguno conseguía dejar atrás a su rival.

La ventaja se mantenía en la escala de los dos puntos. Aunque el juego no era brillante el cuadro visitante se mantenía por de3lante (12-14). No obstante un bloqueo sobre Villena devolvía poco después la iniciativa al conjunto coruñés. No perdonaba el opuesto en la siguiente oportunidad y un remate suyo ponía el 16-17.



Final igualado

El set se encaminaba hacia un final igualado. Jovanovic, de nuevo en pista, tomaba la responsabilidad desde el servicio y el parcial parecía decantarse de su lado con cuatro de margen a tan solo dos puntos del final, pero Bugallo puso el 21-25 final tras 27 minutos en pista. Ereú, Bugallo y Petty se lucían en la ofensiva y el partido se encaminaba al quinto set.

Los errores en el servicio permitían a los locales mantenerse dentro del partido en el set definitivo aunque las primeras ventajas favorecían a los de Rivera. Villena seguía a lo suyo y se apuntaba el séptimo punto naranja por tan solo tres de su oponente.

Todavía había que remar para alcanzar la orilla, pero al menos el equipo observaban la opción de sacar adelante un compromiso que se había complicado en varias fases. Con 3-10 en el marcador el objetivo estaba cercano.

No cejaron en su empeño los de San Sadurniño que llegaron a recortar diferencias. Sin embargo un error en ataque de los locales ponía el 9-15 en 18 minutos.