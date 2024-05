El Día de la Bicicleta de Teruel cumple este domingo su XXXV aniversario

Por

Este domingo día 19 de mayo se celebra el XXXV Día de la Bicicleta en la capital turolense. La prueba, que no es competitiva y en la que podrán participar todos aquellos aficionados a las dos ruedas sea cual sea su edad, está organizada por el Servicio Municipal de Deportes junto con el Club Ciclista Turolense y cuenta con el patrocinio de Caja Rural de Teruel y la colaboración de Aragón Radio y Aragón TV. El concejal de Deportes, Jesús Artigot, agradecía especialmente la colaboración de todas las personas y entidades que hacen posible este evento deportivo que cuenta con una gran afluencia de participantes en la capital. Ayer mismo se presentaba la cita, en la sede de Caja Rural de Teruel en la ciudad.



La prueba consta de 9.300 metros y se espera igualar al menos la participación del año pasado que fue de 1.250 ciclistas. Se trata de una jornada en la que se quiere reivindicar el uso de la bicicleta como medio para desplazarse por la ciudad, un modo de transporte menos contaminante y mucho más saludable. Artigot sugiere a todas las personas que participen en este día vayan provistos de casco de seguridad para evitar cualquier susto.



Tras la concentración de los participantes, prevista a las 11:15 horas del domingo, se saldrá a las 11:30 horas desde la calle San Juan Bosco (Servicio Municipal de Deportes), para dirigirse a la Fuenfresca donde se realizará una parada. A continuación, se continuará por la Avenida de Sagunto, Viaducto, Ronda de Ambeles, Ronda Dámaso Torán, carretera de Alcañiz, hasta la zona universitaria, donde habrá otra parada, esta vez con avituallamiento saludable (agua y fruta). Desde el Barrio de San León se retornará por la carretera de Alcañiz, Ronda Dámaso Torán, Ronda de Ambeles, Viaducto, Avenida de Sagunto, Avenida de Aragón y calle San Juan Bosco, con llegada al punto de salida. No es necesaria inscripción previa, “simplemente, que estén preparados con su bicicleta”, apostilla el concejal Artigot. Obsequios y trofeos La cabeza de la prueba estará controlada por miembros del Club Ciclista Turolense, acompañados de los alumnos de la Escuela Municipal de Ciclismo, quienes procurarán mantener un ritmo constante entre todos los participantes para evitar percances. Los más pequeños podrán quedarse en la calle San Juan Bosco para no dificultar el desarrollo del recorrido. Allí podrán correr con sus bicicletas sin peligro ni dificultad y disfrutar de los juegos y actividades organizadas por el Servicio Municipal de Deportes para esta cita.



Además, a cada participante se le obsequiará en la salida con una bolsa de Caja Rural de Teruel y un número para el sorteo que se llevará a cabo al final de la marcha en el que se repartirán diversos regalos. En este sentido Rubén Aguilar, director de zona Oeste de Caja Rural, reitera el apoyo económico de la entidad a este tipo de eventos deportivos y recuerda el carácter familiar y festivo de este día, en el que también se reparte un buen número de regalos. Aguilar mencionaba ayer el apoyo decidido de la entidad a los actos deportivos que se celebran en Teruel y que han hecho a Caja Rural merecedora recientemente del galardón al mérito deportivo en la Gala Provincial del Deporte de este año.



Por su parte, desde el Club Ciclista reivindican el carácter accesible y sobre todo democrático que tiene el transporte en bicicleta. “Es un deporte que no tiene edad y que puede ser practicado por todo el mundo, no es agresivo ni de contacto y es muy beneficioso para la salud”. Cerca de 300 deportistas forman parte de la comunidad del Club Ciclista Turolense; “vamos registrando la llegada de cada vez más gente joven”, refiere Mariano Muñoz, portavoz del club, que anima a que haya más personas que se atrevan a practicar ciclismo y a participar en las actividades que realiza el club. Entre ellas, este día grande de la bicicleta, en colaboración con las instituciones.