El espectáculo de las Superbikes arranca esta tarde en la Plaza España

El circuito de Motorland en Alcañiz albergará este fin de semana su decimocuarta edición del Campeonato del Mundo Motul FIM Superbike, una cita ya habitual en el calendario deportivo de la instalación y que es también muy esperada por la afición al motociclismo internacional. Las Superbikes de este año aparecen, junto con el reciente European Le Mans Series, como principal evento del calendario del motor alcañizano en este 2023, ya que el trazado bajoaragonés no acoge el Mundial de MotoGP. Por eso este fin de semana se convierte en la principal fiesta para los amantes de las motos. De tal modo, el Ayuntamiento de Alcañiz promueve una serie de actividades, en colaboración con colectivos, empresas así como las principales entidades del motor en la ciudad, que convertirán la Plaza España, el Recinto Ferial, la Plaza de Toros y la Plaza de Mendizábal en epicentros de la celebración.



La agenda comienza ya este jueves, a partir de las seis y media de la tarde, momento en el que se llevará a cabo la recepción de pilotos y firma para los aficionados en la Plaza de España. Allí estarán algunos de los máximos exponentes de las Superbikes: el seis veces campeón mundial Jonathan Rea, y los pilotos españoles Iker Lecuona, Adrián Huertas y José Luis Pérez González.



Mañana se trasladará la actividad al circuito de Motorland con los primeros test y entrenamientos, la preparación para una intensa carrera que será fundamental, un momento decisivo para el campeonato, con Álvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu jugándose el título en el asfalto alcañizano.



El sábado, día grande



Para el sábado se prepara una intensa tarde y noche en Alcañiz. A partir de las 17:00 horas, los aficionados podrán participar en una concentración de motos que se convoca en el Recinto Ferial de Alcañiz, y que servirá para dar dos vueltas todos juntos al mítico circuito urbano de Guadalope. Al terminar el recorrido, a todos los participantes en el desfile se les invitará a un refresco en la cita que también dará comienzo a las 17:00 horas: el tardeo de las Superbikes, ya trasladada la celebración a la Plaza de Toros.



Ya dentro del coso taurino, de 20:00 a 22:00 horas, es el momento del Freestyle. Saltos de 23 metros de distancia y 15 metros de altura en los que ver cómo se la juegan los pilotos para levantar a todo el público de Alcañiz de sus asientos. El espectáculo Masters of Freestyle, especializados en trasladar al público la afición al motor a través de un show visual de muy alto nivel, con pilotos de máxima categoría, entre los que estará el alcañizano Adrián Garín, será uno de los platos fuertes de la jornada.



Por la noche el fin de fiesta se trasladará desde la Plaza de Toros a Plaza España y sus aledaños, donde ya por la noche se celebrará el concierto del grupo Marlon. El recital comenzará a las 23:30 horas, será gratuito y para todos los públicos. “Es un concierto que pone el broche de oro a los días de fiestas de septiembre que acabamos de vivir, extiende la oferta de ocio vinculada a las Superbikes para la noche del fin de semana, y que es además un grupo exitoso y muy atractivo”, explicó la concejal de Festejos, Marta Alquézar, en referencia al concierto de la banda asturiana.

Tras el concierto, la fiesta se traslada al entorno de Plaza Mendizábal, donde habrá sesión de DJ para que la fiesta aguante hasta altas horas de la madrugada, y quede Alcañiz nuevamente envuelto en el espíritu del motociclismo que este año se centraliza en las Superbikes a la espera de que el año que viene la rotación ibérica devuelva a Motorland el Mundial de MotoGP.



El sustituto de Motorland



Las dudas, el caos y la incertidumbre caracterizan la llegada al calendario del campeonato del mundo de motociclismo del Gran Premio de la India de MotoGP, que este fin de semana se debe disputar en el circuito Buddh International y que sustituye a Motorland en el calendario.



Las dudas por que, a pesar de seguir a rajatabla las instrucciones de la organización del campeonato, muchos equipos han tenido que retrasar sus vuelos al no disponer de los visados pertinentes para poder entrar en el país tal y como exigen sus autoridades.



El caos, porque son muchos los integrantes de la caravana del campeonato del mundo que se encuentran tirados en aeropuertos de media Europa esperando a que les llegue el visado.

A todo ello se suman las “recomendaciones sanitarias” recibidas por todos los equipos, con una serie de medicamentos “preventivos” para evitar las alteraciones estomacales y otros para “cortar” a la mayor brevedad las mismas, al parecer muy habituales.



Además, en los últimos días también se conoció la noticia de que el pasado 13 de septiembre se reportó un brote del virus Nipah en el estado de Kerala, que ya ha causado dos muertes y por el que las autoridades indias cerraron varias escuelas en la región como una de las medidas de contención, además de reforzar los centros médicos y hacer estudios epidemiológicos.