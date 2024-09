El Fraga aguanta el empuje del Calamocha y le rasca un empate (2-2)

El partido que inauguraba la jornada dominical en el grupo aragonés de Tercera División, un Calamocha-Fraga jugado en el verde húmedo, acaso un punto alto, de Jumaya, salió entretenido, agradable en lo ambiental y en lo futbolístico, pues se enfrentaron dos que hacen de la ambición su libro de estilo. El Calamocha lo asume desde que comenzó la temporada, sabedor de que le toca dar un paso adelante dentro de la categoría. Al Fraga le gusta más vestirse con un traje más humilde. Engañoso, por lo visto a orillas del Jiloca.

Como correspondía, salió mandón el Calamocha, siempre vivo desde el empuje de Nilton y con las conexiones a partir de Fonsi en rápido proceso de instalación. No tardaron las primeras llegadas locales, y fruto de ese ímpetu inicial el veterano organizador inauguraba el marcador poco después del cuarto de hora de partido. Premio rápido, también justo, para la apuesta de los de Lagunas, que intercalan con buen criterio toque corto con desplazamiento largo a la espalda de la defensa rival.



El Fraga, además, les invitaba a ello; los del Bajo Cinca son un bloque junto que tiende a defender lejos de su portería. Un riesgo. Pero también una oportunidad. Fía el Fraga sus opciones a que el acierto de los centrocampistas rivales no siempre sea óptimo. En cuanto lo ve venir, asume la posesión sin complejo alguno y se suelta con Sanagustín como referente innegociable. A sus espaldas crecen un puñado de trescuartistas a los que no les quema el balón y lo mueven con criterio.



Uno de ellos, Quibus, se fabricó un buen tanto para empatar el choque mediado ya el primer acto. Rápida reacción del Fraga para colocar las cosas como empezaron en Jumaya. A partir de entonces, y hasta el descanso, unos y otros intercambiaron golpes en busca del segundo. No lo encontró ninguno, probablemente lo mereció más el Calamocha que desperdició dos grandes ocasiones mano a mano con el portero para desnivelar.

Triple cambio al descanso

Lagunas decidió que el intermedio debería servir para reorientar por completo el enfoque del partido. Triple cambio en la reanudación, con minutos de calidad para Navarro, recién regresado de lesión, compartiendo la manija del partido con Fonsi y Nilton, un retoque en la defensa con la entrada de Mercadal, y un poco más de mordiente arriba con Pelegrín, en esquema casi de dos puntas para buscar el desempate. Lo tuvo el Calamocha recién iniciado el segundo acto, pero la bola filtrada desde la medular le rozó a Pele en la bota, ya enfilado en solitario hacia el guardameta fragatino; se le fue el control largo y la oportunidad se perdió.

Sin embargo, poco a poco el cuadro bajocinqueño fue imponiendo su propuesta. Su defensa adelantada y presionante provocó un exceso de balones a la espalda por parte del Calamocha. Por ahí se le fue yendo la posesión y el control del partido al once colorado, y desde ahí comenzó a crecer el Fraga, que a la hora del duelo ya había generado dos buenos acercamientos, uno por cada banda; en un saque lateral rozó el uno a dos de cabeza. Y por la derecha se inventó Solano un pase de la muerte al que no llegó Sanagustín por bien poco.

Para esa fase del partido, el Fraga opositaba a la victoria. Eso sí, no se descompone en absoluto el Calamocha. Lo que no surge en juego vivo, se construye desde el balón parado. Aprovechó el cuadro local un par de minutos en los que esa presión fragatina se relajó. Nilton, Fonsi y Navarro volvieron a recuperar la pelota, y surgió un córner tras un buen acercamiento por banda que no encontró rematador directo. El servicio de esquina, teledirigido por Fonsi, encontró el planeo espectacular de Nilton, que combinó salto con giro de cabeza como marcan los cánones. Remate a la escuadra y dos a uno.

La belleza del gol pareció calmar los ánimos de unos y otros. El tanto del desempate templó los nervios locales, que parecieron asentarse bien de cara a los minutos finales. Pero tampoco desorientó a los visitantes, que tardaron en rearmarse los cuatro minutos que empleó su entrenador en sacudir el banquillo. No presionaban tan arriba, ni volcaron más por bandas. A cambio, decidieron tejer entre líneas.Los recién incorporados Canillo y Sanjuán fueron acaparando balón, y a su alrededor el Fraga volvió a crecer, también a bola parada.



Una falta lejana cerca del minuto 75 ya salió rozando el larguero de Calavia. Pero, camino del minuto 80, otro golpe franco encontró un rebote en el área del Calamocha. Pidieron mano jugadores y espectadores locales, pero la bola le cayó franca, en el punto de penalti, al defensa Fall, que definió con estilo de ariete rápido para embocar y dejar el empate definitivo.

Ofensiva sin premio final

Hasta el final, un cuarto de hora con el Fraga tratando de defender con balón y con el Calamocha armando un par de buenas opciones finales, desde fuera del área y, sobre todo, en un acercamiento que Kike Navarro, desde la banda, convirtió en un peligroso centro que no encontró remate final a pesar de la salida descompensada del arquero fragatino. Segundo punto para el Calamocha, dos empates en Jumaya que no terminan de compensar la derrota que cosechó el equipo en Caspe. Nadie hubiera protestado si el triunfo se hubiera quedado en casa, pero la igualdad que va a reinar en esta Tercera aragonesa obliga a un punto más de acierto.