El fútbol alevín centra su atención en Calamocha con el inicio de la Jamón Cup

Este viernes 31 de mayo se celebrará la ceremonia de inauguración de la 8ª Jamón Cup. El torneo vuelve con otra edición internacional más para la historia, con la localidad de Calamocha y la provincia de Teruel desbordando entusiasmo, asistencia y plazas hoteleras (el impacto económico en solo un fin de semana supera los 500.000€). Todo está listo para continuar con el éxito de un torneo que es un referente en España, y ahora ya en el mundo, de la categoría alevín.



Esta 8ª edición trae consigo varios favoritos al título como el FC. Barcelona, que quiere lograrla por primera vez, el Atlético de Madrid y el Betis, con dos títulos cada uno y el Valencia, actual campeón; así como un padrino de excepción: Raúl Guti, jugador del Real Zaragoza, que calificó a la Jamón Cup como “un torneo capaz de aunar los valores fundamentales que debe de tener cualquier deportista: la grandeza de los equipos que lo juegan y la humildad de no dejar de ser nunca quienes somos. Y más cuando encima se lo transmitimos a nuestros niños”.



El sorteo de los 4 grupos, de 6 equipos cada uno, quedó compuesto de la siguiente manera: en el grupo A estarán el Atlético de Madrid, el CD Castellón, la SD Huesca, el CD Teruel, el EFB Calatayud y el CF Calamocha; en el grupo B estarán el Real Betis Balompié, el Real Zaragoza, Osasuna, el Minifutbol Torrelodones, el Wakatake y el Andorra CF; el grupo C estará conformado por el RC Deportivo de La Coruña, el Levante, el RC Celta de Vigo, el CFB Ciutat de Valencia, el Atlético Teruel y el CF Santo Domingo Juventud; y en el grupo D estarán el Valencia, el Villarreal CF, el FC. Barcelona,la UD Amistad, la UD Montecarlo y el CF Amposta. La 8ª Jamon Cup vuelve a alcanzar Japón El torneo presenta dos grandes noticias: será retransmitido por televisión a través de Aragón TV; además de la especial procedencia de uno de los participantes, el Wakatake japonés, convirtiendo el torneo en un evento mundial.



Una expansión que señala que la Jamón Cup no solo ha llegado a otros países sino que ha sido capaz de alcanzar todos los continentes y culturas. Un evento mundial, que acoge a niños de todo el planeta y a equipos de distintas culturas, razas y religiones que quieren venir a jugar a España, a un pequeño pueblo de Teruel.



El formato del torneo será de Fútbol 7 y se regirá por el reglamento general de la Real Federación Española de Fútbol. Los partidos serán arbitrados por miembros del colegio de árbitros de la Federación Aragonesa de Fútbol.



La respuesta e implicación de la localidad de Calamocha, así como de toda la comarca del Jiloca con el torneo, hacen posible que el fútbol de mayor nivel pueda desarrollarse en un marco incomparable de familiaridad y concordia entre las distintas aficiones de todos los lugares de España que acuden.