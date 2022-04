El futuro de Miguel Rivera en el CV Teruel se decidirá tras la Semana Santa

Calma y serenidad es la sensación que transmite la directiva del CV Teruel con respecto a la situación de Miguel Rivera. Los dirigentes naranjas quieren valorar las distintas opciones con tranquilidad y la decisión final sobre el futuro de la relación que vincula al entrenador madrileño con el club se adoptará una vez terminadas las vacaciones de Semana Santa. Con la temporada 21-22 todavía sin finalizar y los recuerdos recientes tras la eliminación en cuartos de final de la Superliga todavía en el recuerdo de todos los implicados, huir de las prisas se ha convertido en la primera consigna que todos deben cumplir.

Las prisas nunca han sido buenas consejeras y bajo ese prisma el club requiere de sosiego para valorar lo sucedido en la última temporada y estudiar en profundidad hacia donde debe ir el futuro de la entidad. Carlos Ranera insiste en que la directiva en general se ha dado un tiempo para la reflexión antes de afrontar cualquier decisión con respecto a las posibilidades reales de hablar con Miguel Rivera sobre una posible renovación. “Nos hemos dado un tiempo dentro de la junta durante los días de la Semana Santa. Hasta que no pasen estos días no tomaremos ninguna decisión”.

Con las semifinales de la temporada 21-22 recién comenzadas no existe excesiva prisa a la hora de adoptar decisiones. “Tenemos tiempo por delante para hacer las cosas de la forma que consideremos la mejor posible. Durante estos días vamos a reflexionar para ver que es lo que queremos para el club”, aseguraba el máximo dirigente.

En este sentido Ranera no hablaba de porcentajes a la hora de ver las opciones que en este momento uno de los técnicos más laureados de la historia naranja tiene de seguir al frente del primer equipo durante el ejercicio 22-23. “Existen las mismas de que siga que o que no continúe. Miguel finaliza su contrato esta temporada y ya veremos que sucede. No queremos precipitarnos y de este modo llegar a tomar decisiones a la ligera. Después de las vacaciones veremos todo de una forma más sosegada”.

El presidente insiste también en la predisposición del técnico para con la entidad. “Yo creo que su predisposición a seguir es buena. Tengo una excelente relación con él y mi impresión es que también el propio Miguel está valorando las distintas opciones de las que dispone”.

Ranera asegura que el hasta ahora entrenador tiene clara cual es la postura del club. “Lo sabe incluso antes de que nos reuniéramos estos días. Por el momento todavía no se ha acabado la temporada y tiene contrato en vigor con el club. Estamos hablando de un periodo de como máximo quince días y en este momento todos los contratos siguen en vigor”.