El Injerto será el rival del Utrillas en la eliminatoria previa de la Copa del Rey

El Injerto de la localidad de Berbinzana será el rival de la SD Utrillas en la elimoinatoria previa de la Copa del Rey. El conjunto navarro, líder de la Regional Preferente de aquella comunidad autónoma, visitará La Vega en próximo día 17 de noviembre.

Ilusión es la palabra que mejor define el estado de ánivo del club de las Cuencas Mineras. El club deseaba un enfrentamiento como local con la vista puesta en contar con mayores opciones de seguir adelante en el torneo del KO y de este modo conseguir el premio gordo en forma de un rival de Primera División en la siguiente eliminatoria y el sorteo celebrado en la sede de la RFEF concedió este deseo.

Los turolenses recibirán en La Vega al conjunto de la localidad navarra de Berbinzana el próximo día 17. “Queríamos jugar en casa- reconoce David ‘Pitu’ Lerga entrenador de la SD Utrillas . Contar con el apoyo de los nuestros en un día que seguro hay mucha gente en La Vega es muy importante”.

El rival encabeza la Regional Preferente de la Comunidad Foral de Navarra. “Hasta el momento no había querido coger información de cualquier posible rival, ahora comenzaremos a recabar informes-reconoce el propio entrenador-. Cuando se vaya acercando el partido lo prepararemos con la máxima ilusión para ver si tenemos la posibilidad de que nos toque el premio gordo que sería un enfrentamiento contra un equipo de Primera División”.

Hasta la fecha nunca un rival de la máxima categoría nacional ha visitado las instalaciones mineras en competición oficial. “Para nosotros sería lo máximo y jugar ante un rival de Primera División sería el premio mayor. Cuando hace unos meses me llamó el Utrillas una de las razones que me invitó a venir fue la posibilidad de dispiutar la Copa del Rey. Ahora lo que tenemos que hacer es ver si ponemos todo de nuestra parte con la idea de sacar adelante este compromiso y luego disfrutar en la siguiente eliminatoria”.

Para el conjunto turolense se trata de una oportunidad única ya que es la primera ocasión en su larga historia en la que tiene oportunidad de disputar esta competición. Ni tan siquiera cuando en los 80 y 90 del pasado siglo militó en Tercera División vivió un momento similar. “Para nosotros esta eliminatoria nos llega con toda la ilusión del mundo. Ni yo mismo, ni creo que los jugadores y tampoco en el club hemos vivido lo qiue es jugar una Copa del Rey. Para los que estamos en el fútbol regional esto es lo máximo”, señala el entrenador.



La liga como objetivo

No obstante, el técnico insiste en que la situación que se vivirá a mediados de noviembre no puede hacer olvidar que el gran objetivo de la entidad es pelear por el ascenso de categoría al finalizar la temporada. “El club lleva dos o tres años en los puestos de cabeza, incluso el pasado año acabó segundo en la clasificación-reconoce-. Nuestro objetivo es mantenernos entre los cuatro o cinco primeros clasificados y al final, cuando queden seis o siete partidos ver la posibilidad de poder estar ahí. Hay otros rivales que tienen los mismos intereses que los nuestros. A lo largo de mi carrera como entrenador he logrado dos ascensos desde Preferente a Tercera, con el Belchite y el Sabiñánigo y es un objetivo muy complicado. Hasta ahora hemos puesto las bases y vamos a ver si lo logramos”.

Los 20 clubes clasificados de categoría territorial se distribuyeron en cuatro copas según criterio geográfico y quedaron emparejados mediante sorteo puro para los encuentros que se jugarán el 17 de noviembre.

Los ganadores entrarán en el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa, que se realizará el viernes 19 de noviembre.

El Injerto tiene su sede en la localidad de Berbinzana. Ubizado en la Merindad de Olite el municipio tiene una población de 673 habitantes y se encuentra ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Pamplona.