El Pamesa gana por la vía rápida y certifica su clasificación para los cuartos de final de la Challenge Cup (0-3)

El Pamesa Teruel certificó su clasificación para los cuartos de final de la CEV Challenge Cup al sumar los dos primeros sets ante el MÁV Elóre SC húngaro en menos de una hora de juego. El conjunto turolense salió a terminar lo que ya comenzó la pasada semana en Los Planos y lo hizo por la vía rápida. El sueño europeo turolense continúa y el Akaa Volley, de Finlandia, ya aguarda en la siguiente ronda.



Con su segunda equipación, el Pamesa Teruel saltó a la pista del imponente Multifunkcionális Csarnok de la ciudad húngara de Tatabányai con el objetivo de conseguir sumar dos sets para asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la CEV Challenge Cup. Maxi Torcello, finalmente, apostó por Mauro Zelayeta de inicio a pesar de que el receptor argentino llegaba al último compromiso del 2023 entre algodones, después de propinarse un fuerte golpe en la cabeza en el choque de liga ante el CV Palma.



La apuesta pareció funcionarle a la perfección al técnico argentino en el arranque del partido. Los suyos consiguieron un primer parcial de 1-4, gracias a la efectividad en ataque y a los errores de su rival. Sin embargo, el MÁV Elóre SC sabía que no podía errar tanto como en Los Planos si quería pelearle la clasificación al Pamesa Teruel y comenzó a asumir menos riesgos para mantenerse dentro de un primer set que desde el comienzo fue tiñéndose de naranja.



Los húngaros trataron de hacer frente a la potencia de Áxel Téllez en la red por medio de un bloque sólido de Koci, el que estaba llamado a ser el referente de los locales, pero su planteamiento volvió a verse afectado por el buen hacer de Emilio Ferrández y de Xavi Fresquet. El central que volvió a sustituir al lesionado Víctor Méndez conseguía sumar puntos fáciles para su equipo, que se ponía siete arriba al superar el ecuador de la primera manga (7-14).



Los turolenses avanzaban con paso firme hacia el objetivo, mientras que sus oponentes volvían a mostrar la debilidad que ya les llevó a caer derrotados la semana pasada en Los Planos. Emilio Ferrández y Zelayeta se unían a la fiesta de los centrales naranjas para mantener al equipo aragonés con los siete puntos de ventaja (11-18).



El MÁV Elóre SC lograba sumar un par de puntos que no inquietaban del todo al bloque de Maxi Torcello, que estaba mucho mejor plantado sobre la pista. Con el 14-20, el cuadro magiar pidió tiempo muerto, pero de bien poco le sirvió, ya que los turolenses volvieron a pisar el acelerador y lograron un parcial de 1-5 para cerrar el primer set a su favor, en menos de media hora (15-25).



A por el definitivo



Con pie y medio en los cuartos de final, el Pamesa debía finiquitar la faena, por lo que empezaba sumando, por medio de Zelayeta, también el primer punto de la segunda manga.

Pero, en esta ocasión, los locales no querían dejar escapar a los visitantes en el marcado y sumaban puntos importantes para conseguir su primera ventaja de la tarde. La igualdad parecía haber llegado a Tatabányai, donde cada equipo sumaba de uno en uno y ninguno de los dos conseguía despegarse en el electrónico.



Con empate a 6, el Pamesa Teruel terminó llevándose un punto trabajado que podría haber marcado las diferencias, aunque no lo hizo. Los naranjas, ayer de gris, se pusieron con ventaja de dos, pero los blanquiazules volvieron a poner las tablas en el marcador.



Los errores que antes le habían dado ventaja al conjunto turolense ahora se la arrebataban, al multiplicarse en su lado de la cancha. Aún así, el Pamesa no le perdía la cara al encuentro y seguía manteniéndose con una mínima ventaja.



Esa capacidad de resistencia ante las adversidades le permitió al equipo sumar un nuevo parcial de tres puntos que forzaba el tiempo muerto de los húngaros (10-13).

Tras la pausa, los de Torcello dieron otro paso adelante hacia la siguiente ronda, al incrementar la renta hasta los cuatro puntos. Después de varios momentos de incertidumbre, el Pamesa llegó a la veintena con cinco unidades más que su oponente. El equipo turolense tenía la clasificación en su mano, gracias, en buena parte, a la actuación de u Zelayeta que parecía completamente recuperado de sus molestias y que se puso en dobles dígitos de anotación en la recta final de la segunda manga.



El bloque naranja hizo los deberes y cerró el segundo set a su favor para cerrar la clasificación para los cuartos de final de la CEV Challenge Cup en apenas una hora de juego (18-25).



La segunda unidad



Con el objetivo conseguido, Torcello dio entrada a jugadores que habían contado con menos minutos y estos respondieron a la perfección. Isaac Valiño y Javier Igual, con Guillem Pont en la colocación, llevaron al equipo en volandas sobre todo en la segunda mitad de la tercera manga, cuando los visitantes volvieron a poner una ventaja de seis puntos a su favor que ya no pudo ser respondido por el MÁV Elóre SC.



Los húngaros apretaron tímidamente cuando los turolenses ya estaban rozando la victoria y pudieron maquillar algo el resultado final, que fue de 21-25 favorable para un Pamesa Teruel que cumplió con creces y que continúa su andadura por el Viejo Continente.