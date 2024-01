El Pamesa prolonga su buena dinámica en la Superliga con victoria ante el San Roque (3-0)

Por

El Pamesa Teruel Voleibol logró ayer una nueva victoria en Los Planos ante el CV San Roque por 3-0 para prolongar su buena dinámica en la Superliga. Los turolenses salieron a por todas desde el inicio, les tocó sufrir en el segundo parcial y terminaron dominando en un último set de puro voleibol.



La tarde en los Planos arrancó con un minuto de silencio para Esteban Sánchez, uno de los socios del club que había fallecido y al cual el Pamesa quiso rendirle un homenaje. Poco después dio comienzo el partido y los turolenses salieron a por todas con la intención de brindarle una victoria al reciente fallecido.



El primer balón fue para San Roque, que erraba en el saque y cedía el primero para los turolenses. Con un blockout los visitantes consiguieron empatar al partido a uno y hacían saber al Teruel que no iba a ponérselo fácil y que el puesto en la clasificación no significaba nada. Los siguientes puntos se sucedían bajo esta premisa. Los turolenses eran los que golpeaban primero y llevaban la voz cantante, pero los visitantes no se arrugaban y conseguían empatar acto seguido. Así se marchaban hasta el 5-5.



Emilio Ferrández y un error de los visitantes dio algo de respiro a los naranjas que consiguieron cobrar algo de ventaja, llegando a colocarse tres puntos por encima (8-5). Los de San Roque respondieron con un tremendo remate para recortar un punto, pero Zelayeta contestó con otro gran remate para mantener la ventaja de tres (9-6).



Axel Téllez arrancó la siguiente jugada errando en el saque, lo que les dio alas a los visitantes y lograron los dos puntos siguientes colocando la igualada de nuevo (9-9). Con este marcador se recuperó la pauta inicial del encuentro. Los naranjas volvían a golpear primero, pero acto seguido eran alcanzados en el luminoso.



Los turolenses no bajaban los brazos y seguían tratando de castigar la recepción visitante mediante sus remates. La astucia entró en escena, y es que Vildósola conseguía hacer daño con sus remates más cercanos a la red y ponía el marcador en 17-15, lo que obligó a los visitantes a pausar el encuentro.



En la posición de opuesto Zelayeta hacía daño y logró a recuperar la ventaja de tres (19-16). El San Roque trató de responder, pero Emilio Ferrández, por el otro costado, se lo negó.



El ataque turolense estaba sosteniendo a los naranjas con sus buenas acciones, pero parecía que en la tarde de ayer el muro de Teruel no se quería despertarse, y es que los de Maxi sufrían mucho en la red. Por este motivo, los de San Roque consiguieron llegar hasta los 19 puntos, aunque finalmente el primer set terminó cayendo del lado de los locales con un marcador final de 25-19.



Con el cambio de campo se hacía borrón y cuenta nueva de lo que había ocurrido en el primer asalto y comenzaba el segundo. Los dos primeros puntos se repartieron al igual que en el primer set, pero daba la sensación de que, en esta ocasión, los de San Roque salían más enchufados. La afición de Los Planos lo detectó y comenzó a apretar para provocar el fallo rival y espolear a los suyos. Así pues, los de Maxi consiguieron sujetarse al partido gracias a su público (5-5).



El muro turolense seguía desaparecido, pero el ataque cumplía. De este modo, Zelayeta, Lorente y Ferrández consiguieron darle la vuelta al marcador y situar el 7-6 favorable. Continuaba la igualdad, pero ahora volvían a ser los naranjas los que iban por delante en el intercambio de golpes.



La astucia de Zelayeta le permitía al Teruel granjearse una ventaja de dos puntos, pero, desde la posición central de la red, el visitante Moises conseguía castigar la recepción turolense para recuperar la igualada e incluso ponerse de nuevo por delante.



De esta manera, los naranjas volvían a ir a remolque en este segundo set. Los problemas turolenses pasaban por esa barrera que no conseguía levantarse en la red (17-19). Por lo que respecta al ataque poco o nada se le podía reprochar a los naranjas, pero en las facetas defensivas los de Maxi continuaban sufriendo. Con este contexto Maxi se vio obligado a pedir una pausa, pero de poco sirvió, pues los de San Roque seguían por delante en el marcador y en el juego (20-22).



En la recta final del set Maxi trató de buscar la reacción de los suyos con la incorporación de Miguel Ángel Martínez y Guillem Pont. Pareció entenderlo el equipo, que consiguió revertir la situación y situarse por delante con un Mariano Vildósola imperial (24-23). Sin embargo, el muro de Teruel seguía dando problemas, lo que obligaba a alargar el set más allá de los 25 puntos.



Los visitantes se sujetaban principalmente gracias a la recepción de Bruno G., que conseguía repeler todos los misiles naranjas, y el ataque de Moises y de Bo Dahl, que agujereaban una y otra vez la barrera naranja. Así, daba la sensación de que el resultado final de este segundo set se definiría más por los errores propios que por los aciertos.



Con el 32-32 en el luminoso, el segundo set se alargaba en demasía, pero, finalmente, los naranjas tiraron de galones para forzar los errores rivales en la recepción y lograr el 34-33 que les concedió el segundo set.



De esta manera, los naranjas se marchaban al tercer set con un claro marcador favorable de 2-0, aunque esas no eran las sensaciones que se trasmitían en la pista, pues los de Torcello habían tenido que sudar tinta para sacar adelante ambos parciales, sobre todo el segundo.



Zelayeta marcaba el inicio del tercer set con una suspensión en el aire que acababa en un potentísimo remate y su consiguiente punto a favor. El argentino salió muy enchufado en esta tercera manga y logró los tres primeros puntos del Pamesa, dejando un marcador favorable de 3-1. Este, junto a su compatriota Mariano Vildósola y Emilio Ferrández, eran los que estaban sujetando al equipo con sus grandes jugadas ofensivas.



Así pues, desde el ataque, los de Maxi consiguieron cambiar el guion del partido en este tercer set. Se acabó la igualdad y el Pamesa comenzó a reflejar su dominio castigando la recepción rival y forzando sus errores. Los naranjas consiguieron llevar el partido al 12-7 y ahora sí que daba la sensación de que no los podían frenar.



Los del San Roque perseguían sombras, iban a trompicones y no eran capaces de frenar las acometidas naranjas. Además, le costó hacerlo, pero, por fin, el muro turolense se levantaba para negarle puntos favorables a los visitantes. En ese momento, el técnico argentino, Maxi Torcello, vio oportuno hacer un nuevo cambio y Ferrández le prestó su sitio a Isaac Valiño. Ferrández había sido importante para el partido naranja, por lo que el cambio era arriesgado, pero Valiño respondió bien y se mantuvo la ventaja turolense (18-12).



La moral de los de San Roque se mermaba con cada punto naranja, ya que veían que el partido se les escapaba. Mientras tanto, los de Torcello seguían a lo suyo sin compasión. Ahora que por fin habían conseguido imponer su dominio no iban a detenerse.



En los momentos finales Maxi dio entrada a Miguel Ángel Martínez, Guillem Pont, Javi Igual y una cara nueva, el juvenil Pedro Hernández, al que solo le dio tiempo a jugar dos puntos. Valiño se encargó de cerrar el partido con el último punto que dejó el 25-19 del último parcial y el 3-0 del partido.