El Pamesa Teruel bloquea al Rotogal Boiro con solvencia y rotaciones (0-3)

Este año todos y cada uno de los componentes del Pamesa Teruel están enchufados. Esta tarde se ha demostrado en Boiro, donde los menos habituales han completado un partido muy serio para doblegar al Rotogal en tres sets. El bloqueo en red se ha convertido en el arma más poderosa de un conjunto turolense que con el triunfo se coloca tercero en la clasificación, a la espera del partido del Melilla.



El Pamesa Teruel sabía que la visita al A Cachada podía tener trampa y no quería desaprovechar la oportunidad para sumar tres puntos importantes de cara a la clasificación final de la primera vuelta. Pese a ello, Maxi Torcello ha partido de inicio con un equipo con caras menos habituales. Déxter Edward, Coutinho o Rubén López han saltado a la pista de un Rotogal Boiro muy necesitado. Pero el experimentó parecía salirle bien al técnico argentino durante los primeros compases del duelo.

El cuadro naranja ha arrancado el choque con un buen remate de Rubén López en zona tres, que ha sido respondido con un punto del conjunto gallego. Sin embargo, los turolenses pronto han encontrado los huecos de la defensa local, con una defensa sólida en red y un ataque basado en potentes saques de Pernambuco para poner una ventaja de hasta cuatro puntos en los primeros compases de partido. Lo que parecía una salida en tromba de los naranjas ha sido respondida por los coruñeses que acortaron diferencias y demostraron que no le tenían miedo al conjunto de Torcello.



De hecho, la reacción ha hecho meterse de lleno en el choque a los de Emilio Palacio, que han instaurado la igualdad durante la primera manga.



Pero las rectas finales de los sets es donde el Pamesa Teruel más cómodo se siente. Y así se lo ha hecho saber a su oponente. Los de Torcello han vuelto a tomar la iniciativa del juego y con puntos muy trabajados han sido capaces de entrar en los veintes con ventaja de dos. Pernambuco, con uno de sus potentes remates en la red, ha decantado el primero del lado naranja, aunque con más sufrimiento del esperado.



El guion del inicio del partido se ha repetido en la segunda manga. A pesar de que el primer punto ha sido para los gallegos, los de Torcello han dado muestra de su nivel y han conseguido un parcial favorable de 3-0 para ponerse con ventaja. Áxel Téllez y Déxter Edward se han entendido muy bien en la red conformando una dupla que ha marcado el camino a seguir por los turolenses. El mexicano, que completó uno de sus mejores partidos desde que llegó a la Ciudad de Los Amantes, se ha hecho gigante para impedir que los elaborados ataques del Rotogal Boiro llegasen a buen puerto. Edwards ha mostrado su mejor versión, Rubén López ha estado certero con algún que otro bueno remate y Áxel Téllez se ha encargado de poner el 0-2 para los turolenses con un saque directo que ha cerrado el set con un contundente 16-25, mucho más cómodo que el resultado conseguido en la manga anterior.

El plan de Torcello estaba saliendo a la perfección. Los suyos estaban logrando una victoria sin demasiadas complicaciones y mostrando una imagen seria sin necesidad de sacar a algunas de sus mejores piezas. De hecho, Rubén Lorente, Víctor Méndez y Emilio Ferrández no han tenido minutos. El equipo no los ha necesitado y eso son buenas noticias.



La confirmación del triunfo ha llegado en el set definitivo, cuando el bloque naranja ha vuelto a completar una gran labor en el bloqueo en red para dejar el ataque en manos de Pernambuco. Y si ese planteamiento funciona, no hay fallo. El opuesto brasileño se ha encargado de engrosar sus estadísticas a base de remates, aunque en la tarde de ayer el máximo anotador fue Áxel Téllez, con 14 tantos.



Su último punto ha puesto el 15-24 en el marcador y un fallo de los locales en la última jugada del partido ha permitido a los de naranja sumar un nuevo triunfo, importante de cara al desenlace de la primera vuelta de competición.