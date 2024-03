El Pamesa Teruel gana al Léleman y certifica la cuarta posición en la tabla clasificatoria (1-3)

El Pamesa Teruel Voleibol cierra la temporada regular con una gran victoria ante el UPV Léleman Conqueridor por 1-3 y certifica por fin el cuarto lugar de la tabla clasificatoria. Un cuarto lugar que le permitirá contar con el factor campo de cara a los play-offs por el título ante el CV Melilla. Los naranjas dominaron la mayor parte del partido, pero un pequeño bache en el tercer set les obligó a jugar un parcial más de los habituales para poder cerrar el triunfo.

Valencia acogió al Pamesa Teruel Voleibol con el mejor ambiente posible. La ciudad estaba en mitad de la celebración de la tradicional fiesta de las Fallas, por lo que se respiraba una atmósfera plagada de alegría y festividad. Este ambiente que se vivía en las calles se trasladó al interior del polideportivo de la Universidad Politécnica de Valencia, ya que ambos equipos llegaban al envite con muchas cosas en juego. Por un lado, los turolenses estaban jugándose en la distancia el cuarto lugar con CV Mellilla. Por otro lado, el conjunto levantino se jugaba también la sexta posición de la clasificación con el Cisneros Alter. La marea naranja no quiso dejar solo ante el peligro a su equipo y gran cantidad de aficionados turolenses se desplazaron hasta la ciudad del Turia para llevar en volandas a los suyos hasta la victoria.

Quizás este ambiente algo caótico de la ciudad de Valencia pilló algo desprevenidos a los turolenses, que comenzaron un tanto dispersos el encuentro. Víctor Méndez tuvo el primer saque del partido y lo envió directamente a la red, regalándo el primer punto del choque. Los dos siguientes también cayeron de manera consecutiva del lado valenciano.

Tres golpes

Estos tres golpes seguidos hirieron a los turolenses, pero fueron necesarios para que estos reaccionaran. A partir de ese momento entraron en el partido y equilibraron las fuerzas. Incluso, por algún momento le dieron la vuelta al luminoso, pero los valencianos supieron mantenerse a flote (12-10).

Los turolenses tenían claro que para decantar el partido de su lado era necesario controlar el saque de sus rivales, pero lo cierto es que estos no estaban haciendo demasiado daño con él, ya que no estaban muy afinados. Aun así, eran capaces de hacer daño desde la red y eso estaba complicándole las cosas al combinado aragonés. Un combinado que echaba en falta a una de sus piezas fundamentales, y es que Mauro Zelayeta, que era duda al inicio por molestias en la espalda, no quiso forzar y no formó parte del septeto inicial. En su lugar estuvo Miguel Ángel Martínez, que quiso aprovechar la oportunidad y salió concentrado desde el inicio.

Conforme fue avanzando este primer parcial, los turolenses fueron haciéndose cada vez más grandes para cambiar las tornas y colocar el marcador de manera favorable para los visitantes (17-19). Los valencianos no desistían y mantenían la persecución, pero sus imprecisiones evitaban que pudieran recortar esa distancia de dos puntos (19-21). Ello, combinado con un último empujón naranja, permitió que los aragoneses se distanciaran en el marcador y terminaran decantando el primer asalto de manera favorable por 21-25. No obstante, esta no fue la única noticia positiva en esta primera manga, y es que al final de la misma el técnico del conjunto naranja, Maxi Torcello, dio entrada a la figura argentina, Mauro Zelayeta que, pese a las molestias, parecía que finalmente sí que iba a poder ayudar a los suyos.

El segundo parcial también comenzó de manera favorable para locales, pero esta vez los naranjas reaccionaron antes y la igualdad fue la tónica dominante desde el inicio (3-3). Los turolenses estaban actuando como visitantes, sin embargo, la marea naranja desplazada hasta Valencia hacía tanto ruido que les hacía sentirse como en casa, lo que les permitió sentirse cómodos y jugar como acostumbran. De esta manera, consiguieron labrarse una ventaja de tres puntos en el marcador, con una buena racha de saque de Axel Téllez (3-6).

Cuando la rotación colocaba a las torres de Teruel en la posición central de la red, no había nadie que pudiera frenar al Pamesa Teruel Voleibol. Axel Téllez y Víctor Méndez se entendían a las mil maravillas con Rubén Lorente y los puntos se sucedían uno tras otro. De esta manera, la ventaja de tres puntos se iba engordando poco a poco (9-15). Ante esta situación el técnico del equipo valenciano se vio obligado a pedir una pausa más con la intención de espolear a los suyos, que ahora sí que se estaban viendo desbordados y no les daba tiempo a achicar todas las pelotas que les metían los aragoneses.

Miguel Ángel toma el relevo

Ante la ausencia de Zelayeta, que parecía estar reservándose de cara a los play-offs y solo cumplía un rol secundario para dar descanso, Miguel Ángel Martínez cobró en el encuentro ante Valencia un papel principal. El jugador llevaba esperando este momento mucho tiempo y no quiso defraudar. Así pues, cada vez que le llegaba un balón por su zona no dudaba en machacar con todas sus fuerzas para anotar puntos naranjas (14-21). Unos puntos que levantaban los ánimos de todos y los vítores del público, y permitían que el Pamesa continuara con su ventaja favorable en el luminoso.

Con las torres de Teruel, un Rubén Lorente excepcional en la distribución, un Aharón Gámiz espectacular en la recepción y un Emilio Ferrández y un Mariano Voldósola correctos en todos los aspectos del juego, el Pamesa Teruel Voleibol cerró también el segundo parcial de manera favorable con un resultado final de 18-25. De esta manera el partido se ponía 0-2 para los naranjas. que parecían tener todo de cara para terminar el partido sin sets en contra.

Reacción valenciana

Después de un pequeño descanso y una charla de los equipos con sus respectivos entrenadores, los jugadores volvieron a la pista para disputar el tercer set del choque, que podía ser definitvo. Con el agua al cuello los valencianos reaccionaron y sacaron a relucir una nueva versión. Una versión más parecida a la que se vio en los partidos ante CV Guaguas, Unicaja o Grupo Herce Soria. Con esta nueva versión los valencianos consiguieron amedrentar a los naranajas y hacerse con una pequeña ventaja de dos puntos (10-8).

Pronto respondieron los turolenses con el buen voleibol que les ha caracterizado durante toda esta segunda vuelta y consiguieron igualar la contienda. Con todo igualado el choque se convirtió en un intercambio de golpes constante hasta que los valencianos lo decidieron, pues apróximadamente a mitad del parcial Luis Vidal apareció por el centro de la red para devolver la ventaja de dos puntos a los locales (16-14). Una ventaja que dio confianza a los del Cap i Casal, que comenzaron a hacer sufrir bastante a los aragoneses.

Con este contexto, Maxi Torcello se vio obligado a detener el partido en dos ocasiones seguidas y a colocar a Guillem Pont y Mauro Zelayeta en la pista para tratar de evitar que el enfrentamiento se alargase a un cuarto set (23-19). No obstante, una vez probaron la sangre los valencianos no quisieron volver a su estado anterior y terminaron cerrando el tercer parcial de su lado por 25-20. De este modo, los naranjas no pudieron evitar que el partido se alargara un set más.

Se agudiza la presión

Ahora la presión se cernía sobre la escuadra de Maxi Torcello, pues su rival por el cuarto lugar, el CV Melilla, también marchaba 1-2 en su partido ante CV Palma, por lo que los naranjas debía buscar cerrar el partido lo antes posible para poder sumar tres puntos y no estar pendientes de las posibles cábalas en el caso de que el choque se marchara al quinto set que ya no concede los tres puntos al ganador.

Así pues, en esta cuarta manga los turolenses comenzaron decididos, sin titubear y sin conceder a los valencianos para así poder cumplir su cometido y respirar aliviados. De esta manera, los primeros puntos cayeron del lado de Teruel (2-5).

En este cuarto set la fatiga de un partido intenso comenzó a hacer mella y aparecieron los errores. Los valencianos sí que habían estado algo más erráticos durante el partido, sin embargo, los naranjas no lo habían hecho hasta ahora. Estos errores eran los que les permitían a los valencianos hacer puntos en esta cuarta manga, pues era la única manera de anotar que tenían, ya que los turboletas, con la presión de cerrar el partido en este cuarto set, habían salido todavía más concentrados (8-11).

Precisamente una cadena de errores turolenses en el ataque les permitió a los valencianos reengancharse al partido cuando parecía que los visitantes ponían tierra de por medio (14-15), pero esto resultó ser un espejismo, pues cuando los de Torcello afinaron un poco más volvieron a granjearse una cómoda ventaja (14-19). Cuando esto ocurrió poco o nada más se pudo decir y, finalmente, los naranjas decantaron el cuarto set de su lado por un resultado de 15 - 25 para cerrar el partido con el 1-3 en el marcador. De esta manera, sumaron tres puntos que les permitieron acabar en la cuarta posición y cumplir su objetivo. Con la sensación de los deberes hechos, las sonrisas entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados, además de un sonoro aplauso, cerraron la jornada en Valencia.