El pilar en Teruel es Pinilla (17:00 horas)

No es una final. Lo de Pinilla este domingo a la tarde, cálida y agradable si se atiende a lo que prevé la Agencia Estatal de Meteorología, simplemente abrochará la primera quinta parte de la temporada. Quedarán, después del partido, prácticamente un 80% de los puntos todavía por disputarse en esta liga. Un mundo, tiempo para todo. Lo dijo el entrenador Mendia el viernes, en rueda de prensa previa. También se le oía decirlo a Jardiel en plena carrera por la permanencia el año pasado en Primera RFEF. Sólo son finales los partidos definitivos, en los que ya no queda nada en juego después.



Así que, en puridad, por definición, el CD Teruel no juega una final este domingo ante el Izarra de Estella. Lo que no significa que sobre el césped del feudo turolense no vayan a entrar en juego elementos futbolísticos que son ingredientes básicos en las finales. El primero de ellos, la trascendencia de los puntos en juego para marcar tendencias en la tabla clasificatoria. A pesar de que queda casi todo por jugar, al Teruel le convendría no perder de vista el pelotón cabecero de la Segunda Federación y, de paso, poner distancia con los de la zona de abajo; ahora mismo los de Mendia son el primer equipo que mantiene la categoría. Por debajo de ellos, el abismo a Tercera.



El segundo, la mención a la caldera de Pinilla como hecho diferencial y valor añadido para el funcionamiento del equipo. El entrenador repasaba el rendimiento estable y más o menos satisfactorio del Teruel al calor del hogar, dos empates con buenos minutos de juego ante el Alavés B y la UD Logroñés, más una victoria solvente y a ratos convincente ante el Gernika. En esa dinámica, que es la base de la cosecha que ahora mismo guarda el equipo, quiere crecer el once mudéjar en esta confrontación ante uno de los clásicos del fútbol navarro. Que acumula una década consecutiva entre Segunda B y Segunda RFEF, a todo esto. La incógnita estellesa Aquí está la tercera característica que liga este partido de domingo con lo que es una final. Al Teruel le ha tocado crecer y tocar fútbol semiprofesional desde la Tercera aragonesa pasando por los grupos levantinos de Segunda RFEF, así que tiene información escasa, sesgada y en cierta medida inquietante de lo que va a visitar Pinilla. Mendia, de hecho, no se cierra a un tipo de plan de partido determinado, porque el Izarra es un conjunto poliédrico, de muchas facetas, versátil y traicionero, que está acostumbrado a sobrevivir en el lodo del grupo 2 ya desde hace años. Su modelo es sencillo y fiable: columna vertebral veterana, desde la portería a la delantera, con clásicos como Ruper, Iker Hernández o Mikel Santamaría, kilómetros y minutos en Segunda División.



Bajo su ala, juventud y velocidad de medio campo hacia adelante para configurar un once que acumula dos derrotas seguidas y un punto en tres encuentros, pero que tuvo un inicio de curso fulgurante con goleada a la Real C y una buena victoria en casa ante el Deportivo Aragón. Parece que baja un tanto su rendimiento como foráneo, pero le puntuó al Alavés B en Vitoria, y salió goleado de Gernika... Porque rozaba el empate a cinco minutos del final y simplemente se vio sorprendido en los últimos minutos a la contra. Bien hará el once rojillo en no tomarse ninguna confianza en el duelo de esta tarde dominical. Pinceladas tácticas Por eso el entrenador del CD Teruel lleva ya un par de días meditando con intensidad cómo meterle mano al experto bloque navarro. Baraja diversas opciones en cada una de las líneas, y todas ellas pasan, de momento, por dar respuesta a las dos bajas que acumula el cuadro mudéjar. La ausencia de Parra empuja al míster a reflexionar sobre si conviene conservar tridente en el centro del campo con Marí, Fruniz y Le Normand o es posible quitar a uno de ellos para apuntalar la línea de tres cuartos con Jorge, Cervera y Febas acompañando a Peru en punta de ataque.



El problema de esta solución es la otra baja del equipo, Moha, que resta posibilidades en el banquillo para reforzar la zona de ataque en caso de que se atasque el encuentro. Puede ser el momento de que Iván Serrano tenga minutos adelantando su posición en banda izquierda compartiendo espacio con Roger. Puede repetirse el modelo de doble punta con Alomar tratando de aprovechar el trabajo de Peru. Pero quizá, y este es el último elemento consustancial a una final futbolística que entra en juego, lo mejor sea experimentar lo justo y, como resalta Mendia, “sacar el partido adelante”, que es en definitiva de lo que se trata. Sean quienes sean los demás elegidos por el entrenador vasco, la zaga será la más reconocible en este inicio de campaña, el cimiento sobre el que querrá elevarse la segunda victoria del CD Teruel.