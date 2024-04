Primera RFEF: El Real Unión vence y se une al Tarazona en la fuga del descenso; empata Osasuna B

Por

Apenas quedan cinco jornadas en la Primera RFEF de esta temporada, y los equipos de la zona de abajo ya huelen el peligro, por ello quieren huir de la quema lo antes posible. Si hace algunas jornadas el Tarazona dio un salto de liebre para conseguir algo de ventaja respecto a la zona de descenso y estar hoy a tres puntos de la misma, en esta jornada el Real Unión ha hecho algo similar, ya que con su victoria ante el Unionistas mete dos puntos en forma de tierra de por medio entre su posición actual y el descenso.



No obstante, ni Tarazona ni Real Unión están completamente salvados. Eso sí, la diferencia de tres puntos y de dos puntos que tienen Tarazona y Real Unión respectivamente puede parecer no mucho, pero lo apretado que está la zona de abajo los convierte en suficientes para tomar algo de oxígeno. Además, a estas alturas de la competición estos puntos cobran mayor valor porque les permiten a estos equipos tener más margen de maniobra algo que otros equipos en esta misma situación directamente no lo tienen.



En esa tesitura está el CD Teruel, a quien esta victoria de Real Unión, unida a los empates de Osasuna B y Tarazona le mantiene con dos puntos de desventaja con la permanencia pero con la sensación de que los rivales también sacan sus partidos adelante. La victoria frente al Sestao permite al cuadro mudéjar cortar la racha de los vascos y colocarse a pie de salvación. Pero le tocará seguir remando, este próximo fin de semana para empezar, en su enfrentamiento ante el Fuenlabrada, otro rival directo además en una racha absolutamente negativa.



Porque la realidad es que desde el décimo lugar hasta el decimooctavo apenas hay seis puntos de diferencia, dos partidos de margen, por lo que ningún equipo tiene asegurado nada y todos ellos han de mantenerse alerta ante todas las opciones posibles, pues lo que el fútbol te da, el fútbol te lo quita. La derrota del Lugo en campo del Barça B ya mete a los gallegos en el pelotón de la permanencia, que lideran empatados con Tarazona a 40 puntos. Tras ellos, con 39, Real Unión de Irún.



Y a partir de aquí, desde el puesto 13, rivales directos del Teruel a un partido de distancia. Fuenlabrada y Osasuna B tienen 38 puntos. Sestao River marca posición de salvación, con 37 puntos, los mismos que el Sabadell, primer equipo en zona roja. Dos por debajo, el Teruel, con 35 unidades. Y tras él, el Cornellá, otro en racha muy negativa con cinco derrotas consecutivas, anclado en 34 puntos. Más difícil lo va a tener el Logroñés con 30 puntos, y virtualmente descendido, Rayo Majadahonda, con 25 unidades.



En la parte de arriba la grieta entre los play-offs de ascenso y la nada también se empieza a ensanchar, pero todavía hay margen de reacción para los aspirantes que quieran entrar en los puestos privilegiados. El Dépor conserva seis puntos de ventaja con quince por jugarse para subir directo a Segunda, y jugarían eliminatorias de ascenso Barça B, Nàstic, Ponferradina y Celta Fortuna. La Cultural queda a cinco puntos de esa zona.