El Teruel arranca de Subiza su primer triunfo a domicilio en un sufrido encuentro (1-2)

Por

El menos malo de los mortales, o de los menos buenos. O, simplemente, el aspirante más rezagado y, por ello, el que tiene la ventaja de estar agazapado. Así queda el CD Teruel después de corregir el tropiezo en casa ante el Ejea con una victoria sufrida y bien trabajada en Subiza, donde aguardó un equipo con mejores mimbres que puntos en la tabla. El segundo filial de Osasuna opuso resistencia, y no quedó lejos del empate, pero no pudo levantar los dos goles de ventaja que sembró Peru Ruiz en su segundo doblete que, además, coincide con otra demostración de ariete diferencial.



Opciones para unos y otros en los primeros minutos del encuentro, con buena disposición física y enérgica de los locales compensada con un posicionamiento jerárquico y una concentración incluso inesperada en el cuadro turolense. La baja de Cabetas en el centro de la zaga, a última hora, obligó al entrenador Mendia a salir de inicio con Axel e Iván López, que entraron al partido asentados, concentrados y, además, sin miedo en la salida de balón. De hecho, las mejores opciones turolenses en el imicio del choque partieron de las botas del madrieño, ágil y preciso en descargas a banda.



Allí pusieron trono Roger en izquierda y Val en derecha. Sufrieron con las acometidas de los extremos navarros, Subiza es un bloque que se caracteriza por mirar el arco rápido partiendo desde los costados. En una de ésas, a Ansó, lateral derecho, se le ocurrió probar a Taliby desde fuera del área. No anduvo el cuero lejos del larguero. Había pasado el primer cuarto de hora, y el filial osasunista tomó la iniciativa con diez minutos de empuje a los que respondió el Teruel con malicia en los contraataques. Buen papel de Cervera en este sentido; de sus botas salió un fino envío para que el centro de Roger encontrase la cabeza de Peru. Se le desvió el remate entonces. No volvió a ocurrir.



Y así, ya camino de la media hora de fútbol, el siguiente aviso de Lucas Ibáñez en rosca desde fuera del área, lamiendo el palo de Taliby, fue el preludio del primero de Peru. Progresó bien el Teruel por banda derecha, entre Jorge, Val y Cervera. Pase de la muerte que encontró a Caro; diez minutos antes ya había tenido una similar que golpeó al viento, pero en la segunda encontró el auxilio de Peru que armó bien la zurda para colocar el primero. En el intercambio salió ganador el Teruel, y el primer gol sería un elixir relajante que aún elevó las prestaciones rojillas. Trató de reaccionar el Subiza, pero en un balón largo al borde del descanso encontró un fino despeje orientado de Axel que encontró a Peru bien colocado y con posición ganada al borde del área. Manejo de ariete para descolgar el esférico y colocarlo con derecha al fondo de las mallas. Líneas altas tras el descanso Con cero a dos, el partido encarrilado, se trataría de amarrar el resultado dejando que pasen los minutos. Y el Teruel sólo entiende una manera de hacerlo, que es con balón y hacia la portería rival. Entró además cómodo el once de Unai a la reanudación, y de Cervera volvieron a salir buenas combinaciones con un doble disparo suyo desde la frontal que no encontró el tercero por bien poco. Hasta tal punto se vio superior el equipo mudéjar, que se olvidó de que tenía el partido ganado, y se partió, se hizo largo. Por ahí le tocó sufrir al final.



Avisaron los navarros con un par de buenos acercamientos por banda izquierda, con Val pasando por sus peores minutos del encuentro. Y Javier Sola se encontró con un balón suelto a treinta metros del arco de Taliby, con los centrales del Teruel demasiado abajo y los atacantes excesivamente arriba. En esos diez metros de ventaja, solo, tuvo tiempo para armar un derechazo que entro en 'folhaseca' en la portería del hispanoguineano; algo adelantado, sí, pero cierto también que el golpeo de Sola fue majestuoso. Con más de media hora por delante, al Teruel le tocaba guardar un botín que era oro.



No lo hizo mal desde entonces. Con Dufur ya en el campo por el dolorido López, y con Moha recuperado y repuesto para sacar a Le Normand de la banda y dejarle su sitio en el centro del campo, el Teruel se asentó, juntó líneas y decidió dormir el choque para que los minutos fueran pasando en busca de una contra para matar el encuentro. La tuvo Moha, bien descargada por Peru, pero se le hizo de noche en la carrera hacia portería. Y aún dio un par de sustos el Subiza, que no acertó a empatar desde el área chica turolense porque Dufur anduvo providencial en la marca.



Primer triunfo a domicilio del Teruel, que se acuesta noveno, trece puntos, a siete de posiciones de elminatorias de ascenso a Primera RFEF. Se destaca dentro del pelotón de los que tratan de evitar los puestos más dramáticos. Pero ya sabe, ya es consciente, de que cuando los errores se minimizan, en efecto hay materia prima, dinamita y cemento para que se escapen pocos puntos. Siguiente prueba, un test de muy alto nivel en casa ante el Tudelano.