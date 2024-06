El Teruel confirma también la baja de Taliby y clausura así el ciclo más reciente del club

Por

El guardameta Taliby Konate, testigo y protagonista de los últimos años de crecimiento deportivo del CD Teruel encargado de la portería del equipo, tampoco seguirá en el conjunto mudéjar de cara a la próxima temporada. El propio club acaba de anunciar su despedida en sus redes sociales con un mensaje de agradecimiento y profundo cariño, "El hueco que dejas es inmenso", responde el club a una carta en la que el guardameta se marcha como "un turolense más", "Ha sido una temporada difícil, pero el orgullo que siento es inmenso", dice, convencido de que "es imposible no valorar lo conseguido".



El hasta ahora portero rojillo afirma sin dudar que "me deja sin palabras poder representar los colores del CD Teruel desde campos modestos de Aragón hasta estadios históricos como Riazor". Y así lo hizo en las últimas cuatro campañas en las que se ha convertido en fijo en la alineación titular. El Teruel acudió a Taliby Konaté para defender la portería del equipo en su último año en la Tercera División aragonesa. Logró el ascenso con el equipo y, desde entonces, es un fijo en las alineaciones tanto en los dos años de Segunda RFEF como en la pasada competición en Primera Federación.



Entre las tres temporadas, más de un centenar de encuentros que le han convertido en titular indiscutible, guardián de la portería y también primer elemento en el sistema táctico; se valoraba, en este sentido, su capacidad de leer y corregir los balones a la espalda de los centrales y dar salida jugada. Y por ello el club había planteado como primer movimiento firme y de manera decidida atar para el regreso a Segunda RFEF la continuidad del portero titular en las últimas campañas, convencido de que el arquero de origen guineano era el ideal para sostener una parte fundamental de la columna vertebral del equipo.



Sin embargo, la propuesta del club, económicamente competitiva para el estándar de la categoría, ha chocado con el radical cambio de rumbo que el equipo está viviendo en este inicio de mercado. Las bajas de Borja Romero, Julen, y Aparicio, especialmente estos como representantes de la época de ascensos consecutivos del Teruel desde Tercera División, fueron golpes duros a los que se sumaron el resto de despedidas iniciadas por el centrocampista Fran Tena y coronadas por los seis anuncios de no continuidad que se conocieron este viernes. Entre ellos los del máximo goleador del curso pasado, Borja Martínez, así como Toni Gabarre, June Ahn, Dani Villa, Alejandro Neskes y Arnau Gaixas; es evidente que el cambio es total en el club.



Y en esta completa reconversión, tampoco Taliby formará parte de un proyecto en el que se cuenta con los contratos de Cabetas, Carmona y Castillo, pero en el que en puridad solo se garantiza la continuidad del defensa zaragozano. Facu García y Ethan Láinez parecen tener una postura cercana al club. El director deportivo, Quique García, se encuentra en conversaciones con ellos y, por el momento, según explica el club, ambos futbolistas estarían más cerca de la renovación que de la salida. Y Alastuey sería un perfil interesante, si bien es un jugador sub-23 con mercado, lo que podría impicar más su salida que su permanencia en la plantilla.