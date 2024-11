El Teruel falla repetidamente arriba y lastimosamente atrás para caer en Zubieta (3-1)

Por

El CD Teruel interrumpe su racha de partidos sin conocer la derrota, dejando además una imagen preocupante en Zubieta, la ciudad deportiva de la Real Sociedad. Allí aguardaba esta tarde de domingo el segundo filial donostiarra, que anduvo el envite más atinado, más junto y, sobre todo, más acertado en ambas áreas para llevarse una victoria, su segunda en tres partidos, que le acerca a la salvación de la misma manera que al Teruel se le vienen encima los de la zona baja de la tabla. El 3-1 con el que acabó el choque supone la cuarta derrota del curso, deja a los rojillos apenas dos puntos por encima de las posiciones de peligro, y señala un mal ya demasiado reiterativo; fallos groseros que castigan al equipo.



De salida, apuesta valiente del entrenador Mendia, que dio relevo a Taliby en portería para hacer debutar a Cortés, y un centro del campo con poco músculo y más toque en el que Cervera y Le Normand buscaban espacios interiores. Casi dos minutos seguidos estuvo el Teruel tocando balón tras el saque inicial, pero el primer aviso fue txuriurdin, un balón largo a la espalda que ya denunció la endeblez de la línea defensiva mudéjar. Confirmada además al cuarto de hora tras una mala salida del equipo desde atrás. Lento Axel en el inicio, poco prudentes Cervera y Moha en la distribución, la presión local llevó el balón a la banda de Hodei; fino en el recorte a un Iván López blando todo el choque, más fino aún en la definición del uno a cero.



El gol no desarboló al Teruel, que propuso un partido de ida y vuelta, de intercambio subido a las motocicletas de Moha y Jorge Domínguez. Ya tuvo el navarro una bien clara poco antes del gol realista, que mandó arriba por no pegarle de primeras en el área chica. Se le anuló un gol a Peru tras un buen arranque del hispanomarroquí que sin embargo le cazó en fuera de juego. Y a la media hora se fue al limbo la segunda clarísima del Teruel, no quiso Moha, delante del portero, regalarle el tanto a Peru; en ese segundo de duda la defensa le rebañó el cuero.



Sin embargo, llegaría el segundo en el 44. Con el equipo volcado arriba, Iván López no termina de estar contundente en un duelo con Carrera, el punta rival. Logra ganarle la posición y colocarse en ventaja, pero el balón suelto anima al portero Cortés a salir de portería para despejar. Demasiada distancia, demasiado riesgo, con López además en teoría bien posicionado para resolver la jugada. Entre ambos se lían para, finalmente, dejar la bola muerta para que Otadui anote el 2-0. De ahí hasta el descanso, arreón estéril del Teruel finalizado con un tímido tiro escorado de Peru a las manos del portero vasco. Un cuarto de hora perdido tras la reanudación Lejos de tocar a rebato tras el paso por vestuarios, el Teruel salió timorato, con poca mordiente. Pasaron, de hecho, muy pocas cosas en el primer cuarto de hora de la segunda parte, con la Real C bien asentada y apenas un par de acercamientos por banda; uno de ellos entre Peru y Moha sí dejó a Roger bien posicionado para enganchar desde la corona del área. Se le fue fuera por poco, como tampoco se fue muy lejos un cabezazo de Peru a la salida de una falta bien forzada por Jorge. Llegó el momento de los cambios, primero la Real C, que asentó su sistema defensivo para que Unai tratase de empujar diez metros con la entrada de Fruniz en la línea de zaga y de Alomar acompañando a Peru en punta.



No las tendría el Teruel, sin embargo, tan claras como sí fueron en la primera parte. Jorge y Le Normand tratarían de activarse, y el francés gozaría de una buena opción, un bonito detalle que se fue fuera por poco a la salida de un córner. Pero los cambios en absoluto tuvieron el efecto deseado de encerrar al filial realista en su área. Sufrieron algo por alto, el árbitro le anuló un gol a Iván en una bola colgada de la que salió una falta en contra no especialmente clara. Pero el Teruel no apabulló, y cuando sí logró volcar el campo, se encontraba con contragolpes peligrosos.



Así que hubo que esperar a los últimos diez minutos para que el partido terminase de romper. A base de saques de esquina el Teruel llevó cierto peligro, atinado en una combinación entre Theo y Febas que acabó en manos del portero. Se encontró el equipo mudéjar un penalti sobre Alomar, que el balear transformó ya en el minuto 91 para poner algo de picante en los últimos instantes. Y en medio de la suicida avalancha turolense, los locales hallaron el contragolpe definitivo, cuatro contra dos que habilitó a Olarra para establecer el 3-1 definitivo que deja al cuadro de Mendia de nuevo a la zona media-baja de esta Segunda Federación a la que no termina de encontrarle el tino.