El Teruel fija su radar en Joel Febas para reforzar la línea de mediapuntas

Paciencia y tranquilidad sí, pero no parálisis en la planificación de la próxima plantilla del CD Teruel. Desde los despachos del club se adelantan tres operaciones muy avanzadas para reforzar al equipo una vez que ya está en marcha de manera decidida la operación renovación de plantilla. Entre esos fichajes más cercanos aparece el nombre de Joel Febas.



Se trata de un joven mediapunta nacido en Lérida, hermano de Aleix Febas, ex futbolista del Real Zaragoza entre otros equipos. Joel es canterano del Lleida, con el que participó una temporada en Segunda RFEF antes de recalar en el filial del Levante en el que milita desde hace dos campañas. Se trata de un perfil muy del gusto de Mendia, atacante veloz por bandas, con ganas de dar el salto desde el filial granota y, además, en edad sub-23. Varios ex conocen su futuro

Mientras, el mercado va avanzando, también para algunos ex del equipo rojillo. El defensa oscense Isma Sierra, indiscutible en la segunda vuelta para el Teruel de Primera RFEF, tendrá la oportunidad de convencer a Pellegrini y hará la pretemporada con el primer equipo del Real Betis. Por su parte, el centrocampista Alejandro Neskes se convertirá en jugador del CD Guadalajara, que también militará en Segunda RFEF para esta próxima campaña aunque en el grupo madrileño de la categoría.



Y por fin, hay novedades también respecto al delantero Guillem Naranjo. Llegó cedido por el Zaragoza en la segunda parte de la temporada pasada, y puso sobre el césped de Pinilla trabajo y compromiso, más algún gol. Su futuro pasa ahora lejos de La Romareda; Guillem Naranjo rescinde con el conjunto zaragocista y es ahora agente libre.