El Teruel juega para golear y termina sufriendo para ganar al Izarra (1-0)

Triunfo del CD Teruel, este domingo en Pinilla ante el serio Izarra de Estella, que empieza y termina en el talento de Le Normand cuando se calza las botas de fútbol. El gol suyo, uno a cero para doblegar la resistencia navarra a veinte para el final, es la creación que solucionó un acertijo, por lo demás, que costó descifrar. Porque donde Le Normand pone pausa y criterio, en el resto de la zona de cocción del gol hay serios problemas para que la masa se eleve. No menos de media docena de centros claros, nítidos para barruntar el gol, fueron a parar al tercer palo. Y cuando la bola caía clara para marcar, tampoco al Teruel le sobran maneras en la ejecución definitiva del gol. El cuadro local jugó para golear, pero sufrió al final, porque en el arte supremo del fútbol anda peleado con las musas.



Hay que decir, para empezar, que Unai le pegó una buena pensada al partido. Sorprendió de inicio; falso nueve con Febas como hombre más adelantado, Jorge en derecha, y Le Normand en izquierda para dejar a Cervera como explorador de los espacios entre líneas. En la medular, Marí y Caro compartían trabajo de corte, confección y empuje para diseñar un primer cuarto de hora aseado del equipo. Proyectado por Serrano desde el lateral zurdo, el Teruel ya había gozado de dos saques de esquina en los cinco primeros minutos. Conectaban los mediapuntas, y el equipo volcaba el partido hacia la puerta de Fraga, a quien su defensa le protegió bien, con sentido y con compromiso. Ritmo decreciente Pero a la media hora el partido se jugaba más en campo turolense. Con dos gladiadores en contra, los delanteros del Izarra, Cabetas y López se fajaron bien en la zaga local; no se acularon y bajaron balones para que Marí sacase a pasear su magia. A la espalda rival, Jorge le sirvió el gol a Cervera, bola a córner a diez del descanso. Sucesión de saques de esquina posteriores y en uno de esos, ensayado, a Cervera le pusieron un balón en punto de penalti que no acertó a embocar. Se espabiló entonces el Izarra, que guardó líneas y pelota hasta el descanso. Theo y Jorge intercambiaron posiciones en busca de algo más, pero se apagó el primer acto con el empate a cero inicial. Peru activa el ataque Movió de nuevo el árbol Unai Mendia, y a la reanudación entró Peru por Jorge para reordenar el ataque con un ariete posicional. Le sentó bien el retoque al equipo local, que se aupó tras el empuje del vasco y rozó el gol en dos ocasiones, clarísimas, ambas con Cervera como protagonista. En la primera, Val y Febas combinaron en banda para dejar un pase de la muerte que entre el catalán y Peru no acertaron a convertir. La segunda aún fue más clara, servicio raso de manual al punto de penalti, de nuevo Febas, y Cervera la enviaría arriba cuando lo más sencillo era embocar. No habían pasado ni cinco minutos de la segunda parte.



Como en la primera parte, al empuje del Teruel el Izarra le opuso cloroformo, parones con y sin balón, no cabe el desorden en el conjunto navarro, y por ahí se le fue poco a poco consumiendo la llama al Teruel tras su efervescencia, porque el equipo aún es inconstante en su trabajo atacante. Pero, lejos de deprimirse porque no acertó cuando el partido le fue de cara, el Teruel apretó filas y se endureció cuando el partido se fue secando. A la hora de partido, el Izarra volvería a coger la pelota y proyectarse de nuevo desde las bandas.



El Teruel opuso orden y contundencia cuando tocó guardar la ropa. Y en esta segunda parte, decidió no bajar el pistón. Fue de nuevo impreciso, debe entrenar centros y juego entre líneas. Pero no rebló, persistió en su esfuerzo ofensivo y, al final, halló el premio en la obra de arte que inventó Le Normand para poner por delante a los de Mendia. Arrancaron tras el uno a cero los mejores minutos del CD Teruel, que acumuló no menos de tres o cuatro ocasiones de máxima claridad para cerrar el envite sin necesidad de sufrimiento al final. Alomar, ya en el terreno de juego, mandó arriba un buen servicio de Peru desde la derecha. A Febas se le hizo de noche en el área tras recibir un buen pase filtrado de Cabetas.



Y el propio Peru marró un mano a mano clarísimo, delante del portero, su vaselina se le fue arriba por centímetros. Pero no hubo dos a cero, así que el Teruel le dio al Izarra la oportunidad de venirse arriba y emprender un arreón final que le daría alguna opción para rascar un empate que no mereció, aunque justo es decir que los navarros en modo alguno le perdieron la cara al duelo. A base de balones parados y servicios largos, fueron empujando al cuadro local hacia el área de Taliby. Volvió a armarse bien el equipo rojillo atrás, y supo sufrir para conservar su segundo triunfo del curso.