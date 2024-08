El Teruel mejora sus sensaciones en Tudela pero pierde el tercer amistoso

Se lo marcaba como objetivo el entrenador del CD Teruel, Unai Mendia, en la previa del encuentro: “competir al menos hasta el minuto 80”. Los suyos se lo tomaron al pie de la letra, y hasta ese minuto aguantó el equipo un resultado favorable en el tercer amistoso de esta intensa, larga y a ratos sufrida pretemporada que está afrontando el equipo en este verano de reconstrucción. La cita, en la Ribera navarra, en medio del asfixiante calor estival del Valle del Ebro, colocaba enfrente a un rival del grupo de Segunda RFEF en el que competirán los turolenses, el Tudelano. Fue de más a menos el Teruel; se esperaba. Los ratos de más, esperanzadores. Los de menos, implicaron una nueva derrota.

Los ratos buenos fueron consecuencia de una alineación titular en la que Unai Mendia situó a los del primer equipo, salvedad hecha del potero Ethan. Y se acoplaron bien al duelo, soltaron una buena media hora de fútbol sustentada en un bloque más sólido. Se mostró esta vez más compacto el equipo de Mendia, que aprendió de los errores en los partidos anteriores. Los mecanismos defensivos del equipo fueron esta vez mejores y el equipo demostró que poco a poco se va ensamblando, aunque le falten refuerzos. Arriba demostró que tiene mucha pólvora y talento, aunque a los jugadores les falte precisión y confianza aún.

Salió con más chispa el Tudelano y una gran jugada individual de Farru fue despejada por la defensa turolense. Replicó el equipo turolense, con ganas de resarcirse sus dos últimas derrotas y Peru Ruiz llevó el balón a la red pero el árbitro anuló el tanto por posición antirreglamentaria. En todo caso, la acción había puesto de manifiesto que el equipo de Unai Mendia quería dar una buena imagen. Se confirmó tres minutos después cuando Peru Ruiz volvía a marcar y esta vez de forma legal. El tanto subió al marcador y adelantaba al equipo mudéjar. El joven delantero guipuzcoano confirmaba sus dotes.

Tras el gol, se estiró el Tudelano y creó una situación de peligro después de una contra de Farru que terminó en saque de esquina. Pero el Teruel mandaba en el partido y ofrecía muy buenas sensaciones, con un fútbol compacto y ordenado, mucho más sincronizado que en los partidos anteriores. Esta vez la defensa se mostraba firme, el centro del campo tenía fuerza y brillo y en ataque había soluciones. Era un Teruel incluso vistoso; Dufur y Marcé no se proyectaron demasiado en ataque, mientras que Cabetas se mostró muy fiable en el eje de la zaga.

Gol antes del descanso

Sin embargo, cuando estaba a punto de expirar el primer período, empató el Tudelano en la única ocasión que tuvo. Así que al descanso igualada, y tras la reanudación, después de unos minutos de tanteo, la tuvo Pol Prats, pero su remate lo desvió Álvaro Cortés en su primera intervención; paradas de mérito las del madrileño bajo palos. Y llegó el momento de Luis Alomar. El extremo ingresaba en el campo reemplazando a Dufur y debutaba con el equipo turolense. El último fichaje del Teruel disponía de sus primeros minutos para confirmar sus habilidades.

Llegaron, mediada la segunda mitad, los cambios en los que fueron entrando los jóvenes canteranos y meritorios, sin Fer López ni Seijo, los más adelantados, que se quedaron en tierra con molestias. Así que al Teruel se le iba haciendo largo el partido. Los de Mendia no estaban frescos físicamente y sus movimientos no eran todo lo rápidos y precisos que fueron en la primera parte. De este modo el equipo se desconectaba y no era estable, perdiendo balones con facilidad, eso sí, con espíritu y arrojo para presionar para recuperarlos.

Caminaba el partido hacia el empate final sin que ninguno de los dos equipos tuviera demasiado interés por cambiar las cosas hasta que el Tudelano aprovechó una acción aislada para llevarse el trofeo. Era el minuto 85, gol final del equipo local para afear un ensayo útil, con conclusiones más que positivas sobre todo en la mejora de los mecanismos de los que van a ser integrantes de la primera plantilla. Para este fin de semana, ya en Pinilla y ante un rival de enjundia como el Lleida, es preciso otro paso adelante.