El Utrillas asume el rol de juez de los ‘play-offs’ por el ascenso en Tercera

El Utrillas parece que, aunque ahora está lejos de los puestos de play-offs, sigue queriendo dar guerra en esas posiciones, y es que la semana pasada ya se vio las caras ante un rival de esta zona, el Caspe, y ahora vuelve hacerlo con otro que también se encuentra en plena lucha por esas posiciones, el Épila, por lo que el Utrillas viene asumiendo un rol de juez de los play-offs y volverá a asumirlo durante esta jornada. Si vence al Épila este podría caerse de la zona privilegiada y cederle su puesto al Almudévar.



Así pues, se prevé un choque de alta intensidad entre un Épila que buscará sumar de tres para seguir teniendo opciones en su particular batalla por optar al ascenso y un Utrillas que llega con la sensación de los deberes hechos, al tener la salvación prácticamente asegurada desde hace varias jornadas, pero que continúa teniendo ambición por acabar la temporada lo más arriba posible. Para este encuentro Lerga no tendrá una situación dramática como la que vivió ante el Ebro en cuanto a bajas se refiere, pero sí que tendrá importantes ausencias. En este sentido, no estarán disponibles ni Lautaro ni Jorge Ruiz, ni Jorge López, ni Marco Martínez.



El choque de los mineros de este fin de semana tiene un tinte muy parecido al de la semana pasada, pues Caspe y Épila son dos equipos de condiciones similares: “Es un partido muy parecido al del otro día contra Caspe. El equipo está metido en la zona de play-offs y lleva una segunda vuelta muy buena”, admitía el técnico del conjunto utrillense, Pitu Lerga. De esta manera, al igual que el partido de la semana pasada ante Caspe, el encuentro ante el Épila entraña gran dificultad: “Es uno de los mejores equipos de toda la segunda vuelta y, además, jugamos en su campo, así que estamos preparados para un partido difícil, pero a la vez bonito”, declaró Lerga.



La dificultad a la que hace alusión Pitu Lerga es evidente, y es que el Épila llega al choque en su mejor momento. Durante la primera vuelta le costó algo arrancar, pero ahora el equipo funciona de manera automática. Para Lerga es algo similar a lo que le ocurre al Almudévar: “Lleva una dinámica quizás parecida a Almudévar, ya que son equipos que estaban hechos para estar donde están ahora mismo, pero, sin embargo, en las primeras ocho o diez jornadas les costó mucho coger ritmo de competición. A partir de ahí han ido de menos a más y son dos equipos que están ahora peleando entre ellos mismos por esa plaza de play-offs”, explicó el preparador.



En lo que va de esta segunda vuelta el Épila no ha cosechado todavía ninguna derrota, de modo que sus resultados se dividen entre victorias y empates, con mayor número de triunfos que de tablas, pues lleva siete partidos ganados y cuatro empates. Unos números que lo han llevado a pelear ahora por los puestos de play-offs de ascenso y que lo hacen llegar al partido ante Utrillas como uno de los equipos en mejor estado de forma en esta segunda parte de la campaña.



Por su parte, el Utrillas es cierto que llega a este choque sin presión añadida, ya que, después de haberse asegurado prácticamente la permanencia hace varias jornadas, ya no se está jugando nada, sin embargo, a Pitu Lerga y al equipo todavía les queda ambición por tratar de quedar lo más arriba posible en la clasificación: “Nosotros llegamos bien, con la tranquilidad de los deberes hechos en esa mitad de tabla, sin ningún tipo de presión, y a la vez con las ganas y la ambición de intentar ganar el partido. Quedan seis jornadas y todavía tenemos la intención de quedar lo más arriba posible”, afirmó el entrenador del Utrillas.



Los mineros marchan en la duodécima posición, pero apenas les separan cuatro puntos del séptimo puesto, que es al que aspiran llegar a final de temporada: “Estamos cinco o seis equipos en esa situación y el que haga el mejor final de temporada estará más arriba, así que nosotros vamos a intentar dar guerra para tratar de conseguir terminar lo más arriba posible”, indicó Lerga. Clima hostil Dadas las condiciones del partido y lo que tiene en juego el Épila, los mineros se esperan un clima totalmente hostil en el campo de La Huerta: “Me imagino que, jugándose lo que se juega, va a haber ambiente. Estando ya en las últimas jornadas, quedando poquito para terminar la competición y estando en los puestos de play-offs me espero un ambiente alrededor que apriete”. Así pues, para el técnico es importante concentrarse en su partido: “Nosotros tendremos que abstraernos de todo ello y centrarnos en jugar, en el partido y, como en la ida, a ver si somos capaces de competirles de tú a tú. Allí creo que fuimos mejores y se nos escapó en los últimos momentos, pues íbamos ganado 1-0, no sentenciamos y en el minuto 95 nos empataron”, concluyó Lerga.