El Utrillas invoca a la épica y destrona al Cuarte de su puesto de liderazgo (2-1)

El Utrillas superó al Cuarte en un gran encuentro de los de Pitu Lerga, en especial en el segundo periodo. Gran victoria por dos tantos a uno haciendo valer de nuevo el factor campo, con La Vega empujando fuerte y el equipo sumando de nuevo trres puntos en casa para ponerse con 22 puntos en una undécima plaza a falta tan solo de una jornada para cerrar la primera vuelta.



Las dianas de Adrián Hernández y de Tena, en un perfecto contragolpe, fueron suficientes para superar a un Cuarte que llegaba con la vitola de primer clasificado y apretó mucho con el marcador en contra, pero no con demasiada claridad. La diana de Lucho en un magistral lanzamiento de falta metió el miedo en el cuerpo a la parroquia de las Cuencas Mineras, pero el dos a uno final fue una explosión de júbilo también con la tristeza por el recuerdo al fallecido presidente del CD Teruel, Ramón Navarro.



La primera mitad fue muy equilibrada en Utrillas, con un líder verderol que se situaba con dos líneas de cuatro, dejando a Íñigo en la media punta y a la gran referencia, el pichichi Saihou Gassama, muy bien vigilado entre Lautaro y Redolar. Los minutos se iban deslizando en una dura batalla táctica en la medular y tanto locales como zaragozanos apenas pisaban el área con intención.

La más clara del primer periodo fue para los de Lerga, cuando en un córner el remate de Jorge López se perdía por encima del travesaño. Muy serio el Utrillas sin pelota, cerrando todos los huecos a la creación de fútbol de un Cuarte que no estuvo nada cómodo.



Los turolenses le disputaban la posesión a una escuadra visitante que apenas podía enlazar con sus hombres peligrosos y se llegaba al intermedio sin goles.



Tras el paso por los vestuarios, el Utrillas de Pitu Lerga dio un paso adelante, con la fortuna de adelantarse en los primeros minutos y en su primera oportunidad clara del segundo periodo. Marco Martínez firmaba una buena acción personal en la banda, ponía un centro al corazón del área chica y allí, lanzándose con todo, Adrián Hernández metía la puntera para abrir el tanteador.



El Cuarte movía piezas en busca de la reacción, pasando a defender con sólo tres zagueros y metiendo elementos de ataque. Achucharon con fuerza los verderoles sobre todo en las acciones de estrategia y en las jugadas a balón parado como lanzamientos de esquina o saques de banda en largo, pero por arriba la defensa del Utrillas estuvo sencillamente perfecta, sacando multitud de balones.



Precisamente tras un córner a favor de los zaragozanos, en el rechace el conjunto local podía montar un contragolpe con ventaja numérica, y Diego Tena se escapaba en velocidad para definir con clase y sangre fría por bajo ante la salida del cancerbero Rafa Hidalgo.



Apenas restaban doce minutos para el noventa y el decorado se ponía perfecto para los de Pitu Lerga, pero los tres puntos y la victoria todavía no estaban abrochados, ni mucho menos.

Así, el Cuarte se lanzó con todo en un asedio de balones bombeados desde todas las posiciones, con el arquero Lainez muy atento y un Redolar imperial en el juego aéreo. El colegiado daba entre muchas protestas de la grada turolense un añadido de seis minutos, y cuando se llegaba al minuto 94 acortaban distancias los visitantes.



Una falta en la frontal del área la ponía con acierto Lucho esquivando a la barera e imposible para el guardavallas local, un golazo que le metía picante a esos compases finales. Incluso en la última jugada del encuentro hubo un susto grande para los intereses del Utrillas, cuando un barullo en la frontal del área chica tras el enésimo balón colgado acababa en un despeje de la defensa local y un chut alto de Isaac Boudaoud.



El pitido final desató la euforia y la alegría de tres puntazos para el Utrillas ante un adversario de gran nivel. Siempre con el recuerdo al máximo mandatario del Teruel, muy presente toda la tarde y a quien el cuadro de las Cuencas Mineras le dedica un gran triunfo.