El zaragozano Alejandro Díaz Concha repite victoria en el Slalom de Calamocha

El piloto zaragozano Alejandro Díaz-Concha se ha impuesto por segundo año consecutivo en el Slalom Villa de Calamocha remontando a lo largo de las tres mangas disputadas para acabar llevando su Peugeot GTI a lo más alto de la clasificación.

Desde la 13ª plaza en los entrenamientos oficiales, debido a una penalización de 50 segundos, Díaz-Concha se fue a la segunda posición en la primera manga de carrera a siete décimas de segundo del piloto más rápido en esa sesión, Fernando Villaro, con Citroën AX Proto.

En la manga definitiva Alejandro ha bajado su tiempo en un segundo y siete décimas parando el crono en 1’44”561, lo que le llevaba a lo más alto de la clasificación, aprovechando además que Villaro no ha podido mejorar su marca en esa sesión, ya que debió abandonar por rotura de palier en su AX, a pesar de lo cual este último pudo mantener la segunda plaza a 950 milésimas del vencedor.

La tercera plaza final ha sido para Pablo Fortuño (Renault Clio Sport), repitiendo posición en las dos mangas de carrera, tras ser cuarto en los cronos, finalizando a cuatro segundos de diferencia con respecto al vencedor.

El cuarto puesto ha mantenido la pugna más abierta, decidiéndose por sólo 160 milésimas, en favor de Toño Capablo (Citroën AX GT), por delante de David Tesán (Renault Clio), que se ha hecho con la victoria entre los pilotos Debutantes.

La clasificación de Damas la ha encabezado Marta Cabello (Renault Clio Sport), logrando un sexto puesto final que supone su mejor resultado absoluto de la temporada. Entre los participantes con vehículos de la categoría de Serie el triunfo ha sido para Sergio Bercero (Ford Fiesta), que ha superado por sólo medio segundo a Daniel Ojea (Citroën C2).

En el Trofeo Automoción, la victoria ha sido para el equipo IRC Motor, sumando 30 puntos, gracias al triunfo de Díaz-Concha y la séptima plaza de Sergio Bercero. La segunda plaza ha sido para Scratch con 28 puntos, acumulados por Pablo Fortuño (3º) y Toño Capablo (4º), mientras Fernando Villaro (2º) y Carmelo Callén (8º), han llevado a Lizaga & Man a la tercera plaza con 26 puntos.

En esta ocasión también se ha contado con la participación de un piloto en Monoplazas, David Herrero (Kincar Kin 1604), que se ha hecho con el segundo mejor crono de la jornada, 1’45”479, logrado en la segunda de las mangas de carrera.

La prueba organizada por la Escudería Jiloca en el Polígono Agroalimentario de la localidad turolense de Calamocha, ha contado con la participación de 18 pilotos, de los cuales dos no han podido completar la segunda manga, Villaro y Callén, por la avería en su AX Proto, lo que les ha impedido tratar de mejorar cronos en esa manga.

Tras la cuarta prueba de la temporada Alejandro Díaz-Concha vuelve a lo más alto de la clasificación provisional del Campeonato, aventajando en dos puntos a Pablo Fortuño, que cede el liderato. Toño Capablo ocupa la tercera plaza, a diez puntos de la cabeza.

No hay cambios en las clasificaciones de las restantes clases. En Serie Daniel Ojea supera en diez puntos a Jesús Armando Caseras. Entre los Debutantes David Tesán, piloto de la Selección de Slalom, sigue consolidándose líder, ya con doce puntos sobre Albert Ortuño. Entre las Damas también se abre brecha a favor de Marta Cabello, que supera en diecinueve puntos a Susana Mari.

El Trofeo Automoción no sufre variación en los primeros puestos de la provisional. El equipo IRC Motor es líder con cinco puntos más que Scratch y catorce sobre Lzaga & Man.