Elena Martín se queda a las puertas de la final del 1.500 en el Campeonato de España

Por

Elena Martín se quedó a un paso de colarse en la final del 1.500 en el Campeonato de España absoluto que se celebra este fin de semana en Torrent (Valencia). La atleta turolense dominó su semifinal hasta la recta final, cuando fue superada por otras tres contrincantes y se quedó sin la recompensa a una gran carrera.



Elena Martín quedó encuadrada en la primera de las tres semifinales del 1.500 junto a la gran favorita para proclamarse campeona de España, Marta Pérez. Sin embargo, la presión no le superó a la atleta turolense que demostró valentía poniéndose en cabeza de un grupo más pendiente de los últimos 400 metros que del resto de la carrera.



Martín confió en sus posibilidades y obligó a esforzarse a la atleta más rápida de la temporada en una semifinal muy táctica que tuvo un resgusto amargo para la turolense en los últimos cien metros. Después de haber pasado en primera posición tanto por el 800 como por el 1.200, la del Super Amara BAT no pudo hacer frente al arreón final de Marta Pérez, Rosalia Tárrega y Mireya Arnedillo, que fueron las tres primeras clasificadas, que por tanto consiguieron la clasificación directa a la final. Elena Martín terminó en cuarta posición, con un tiempo de 4:35.27, que no le sirvió para estar entre las doce mejores, ya que las otras dos semifinales fueron bastante más rápidas que la primera de la jornada.



Así pues, Elena Martín se despide del Campeonato de España con las buenas sensaciones de haber podio competir con algunas de las mejores atletas del país en una distancia completamente nueva para ella, pero también con la pena de no haber conseguido el billete para la final por muy poco.