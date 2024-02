Elena Sanz supera su mejor marca de la temporada en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno

Por

Elena Sanz volvió a disfrutar de una jornada especial en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos de Invierno que se disputaba este sábado en Jaén. La lanzadora alcañizana acudía a una cita en la que se reunían las mejores del panorama nacional de la categoría absoluta, por lo que el objetivo era seguir aprendiendo y disfrutar de una cita para el recuerdo. Aún así, Sanz pudo sacar un resultado positivo ya que superó su mejor marca de la temporada con un primer lanzamiento que se marchó más allá de los 50 metros. No obstante, esa marca le fue insuficiente para superar a sus rivales y terminó en la décima posición.



Elena Sanz quería empezar a cerrar la temporada invernal con una actuación destacada en Jaén. La alcañizana que venía de revalidar su título de campeona de Aragón de invierno se colaba entre las mejores con esa marca de 53.50 que consiguió la pasada temporada y con la que batió el récord autonómico. Concentrada desde el inicio En la prueba, la del club Aldahra Lleida UA comenzó con buen pie. En su primer intento, Elena consiguió superar la barrera de los 50 metros y lanzó el martillo de 4 kilos a una distancia de 50.44 metros. Esa terminó siendo su mejor marca y también la mejor de esta temporada.



Los dos siguientes intentos fueron válidos, pero no tan buenos como el inicial, ya que la alcañizana no pudo volver a superar los 50 metros en ninguna de las dos siguientes ocasiones, quedándose así en la última posición del concurso. En el segundo lanzamiento, la bajoaragonesa se quedó en 48.97 y en el tercero, alcanzó los 49.16 metros.



Laura Redondo volvió a ser la mejor lanzadora de la prueba y también pudo superar su mejor marca de la temporada, al lanzar el martillo a una distancia de 65.84 metros en su primer intento.

Con eso le sirvió para proclamarse campeona en una disciplina en la que Natalia Sánchez, del Alcampo Scorpio 71, fue segunda y Osarumen Odeh Odeh fue tercera.