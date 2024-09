Empate serio y buena imagen del Andorra CF en su visita al CD Binéfar

Segunda jornada de Liga y segundo empate sin goles para un Andorra CF rocoso en defensa y con criterio en lo ofensivo, que terminó sumando un valioso punto en feudo de un CD Binéfar muy plano en ataque. El equipo de Carlos Gil defendió de manera impecable y su rival no tendría ni una sola ocasión peligrosa en todo el partido, pero es que además los mineros sumaron más y mejores acercamientos teniendo también dos oportunidades de gol muy claras, una en cada tiempo, donde sólo faltó acierto.

En una tarde primaveral de excelente temperatura para jugar al fútbol, el inicio de partido sería de manera clara para el Binéfar de Luis Arcas que, ante un Andorra muy replegado con todos sus efectivos en campo propio esperando al rival, no tuvo ni un solo problema para monopolizar la posesión de pelota desde el pitido inicial. Sin embargo y pese al mucho toque, todo era en horizontal o de seguridad y el cuadro oscense no consiguió acercarse al área hasta el minuto diez con un acercamiento no muy peligroso finalizado por Cesc Bernardo. Incluso el primer intento reseñable del duelo fue para el Andorra de Carlos Gil en el minuto cinco con un disparo lejano que el portero local Mansilla no tuvo problemas para atrapar, pero es que además de mostrar mucha solvencia defensiva los turolenses no tardaron en exhibir salida de pelota desde atrás con suficiente calidad que incomodaría a los locales de manera reiterativa.

De esta manera, recién superado el cuarto de hora se vería la primera ocasión clara de la tarde y mejor del primer tiempo. Fue para la Andorra con una colada por el costado izquierdo con centro al área donde el cancerbero Alejo Mansilla tuvo que lanzarse a los pies en área chica porque Moha había ganado la posición a su marca y su remate era inminente. Llegados al ecuador de la primera parte la igualdad era muy grande, porque el dominio de balón oscense era estéril y ni siquiera en una primera contra en el 25 bien iniciada por Vicen Torres y Cesc Gómez, fue capaz de sorprender a un Andorra muy seguro en defensa que en esta oportunidad reculó rapidísimo para abortar el peligro y Chicho Barrera terminó disparando desde muy lejos y alto.

De ahí al descanso pocas cosas cambiaron, quizás en los últimos minutos más dominio de un Binéfar que en el minuto 35 dio un aviso parecido al anterior con un disparo lejano de Raúl Samitier tras un buen robo en zona de salida, y un segundo en el 40 cuando Solà chutó al lateral de la red tras una buena jugada individual de Amine. Pero en todo caso el Andorra siguió intratable en el repliegue y temible en el despliegue, porque cuando agarraba el balón era capaz de sacarlo jugado con mucho criterio y velocidad en busca de los espacios.

En el reinicio ambos repitieron sensaciones y si el Binéfar volvía a la carga acaparando la pelota, el Andorra respondía rapídismo con un par de acercamientos inquietantes, seguidos y tras un robo de pelota en medio campo, en plena salida local, que primero acabó con un centro desde la derecha y que tuvo su continuación con otro desde la derecha, ambos muy peligrosos para zaga y portero oscense. Así, superado el primer cuarto de hora del segundo periodo el dominio sin desborde del Binéfar se reducía a un centro de Cesc Gómez desde la derecha y remate sin ángulo al lateral de la red de Chicho Barrera; mientras que el Andorra sumaba más acercamientos e incluso sacó dos amarillas seguidas por agarrones para impedir sendos peligrosos contra golpes.

Los cambios, sin variación

Ante tal panorama rondando la hora de juego el míster local Luis Arcas realizó un doble cambio que fue respondido de inmediato por Carlos Gil con otro doble movimiento, pero el juego de binefarenses y andorranos apenas si varió. Es decir, el Binéfar manejaba la pelota y el Andorra ponía el peligro gozando en el 68´ de la segunda oportunidad clara de la tarde, con un disparo seco desde la frontal de un Villalba que se encontró con el paradón de Alejo Mansilla. Tras esta gran oportunidad el conjunto minero achuchó de manera insistente a su rival y el local Luis Arcas haría otro doble cambio que Carlos Gil respondió de idéntica manera.

En el tramo final el Binéfar tampoco tendría buenas ideas y el Andorra aunque no renunció a hacer el primer gol de la temporada lo cierto es que tuvo que tomar más precauciones e incluso el partido acabó con dos acercamientos relevantes de los oscenses. Al final, buen empate andorrano en feudo altoaragonés.