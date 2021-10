Ereu no se recupera y se pierde el viaje a Boiro

Thomas Ereu se perderá el partido de este sába en Boiro frente a Rotogal. El capitán del CV Teruel no se ha recuperado de sus problemas en la rodilla y ni tan siquiera se subirá al autocar para desarrollar el desplazamiento junto a sus compañeros. “No está bien y no puede jugar-reconoce al respecto Miguel Rivera-. Y en estas condiciones no tiene sentido que viaje. Quién si que será de la partida en esta ocasión es Martin Dimitrov que ya ha superado el problema muscular que le mantenía alejado de las pistas desde la pretemporada. El choque correspondiente a la cuarta jornada de la Superliga Masculina comenzará a las 19:00 horas en las instalaciones de A Cachada.

Con doce horas de viaje en autocar hasta llegar a la localidad gallega y otras tantas de vuelta y vista la situación en la que se encuentra la rodilla del receptor venezolano, el entrenador de los naranjas apostaba por la prudencia y así proteger la salud de su capitán. “No tiene sentido que en estas condiciones venga hasta Boiro. Hemos decidido que lo mejor es que se quede en Teruel”.

El receptor venezolano sintió molestias en su rodilla tras acabar el partido de la primera jornada frente a Ushuaïa IBiza. Aunque las pruebas practicadas descartaron que sufriera una lesión importante, con este serán tres los partidos en los que el jugador no pueda ayudar a sus compañeros desde dentro de la pista.

Recuperado

Pero no todo han sido malas noticias en el seno de la entidad naranja durante las últimas horas. Martin Dimitrov ya se ha recuperado de los problemas físicos que le habían impido hasta ahora debutar en competición oficial y formará dentro del grupo que recorrerá en autocar los casi mil kilómetros que separan ambas localidades. “Ha entrenado ya con todos durante toda la semana y lo recuperamos para este partido, señala el propio Rivera, al tiempo que reconoce que el resto de la plantilla “está bien, con las ligeras molestias típicas de la temporada”.

El equipo se planta en la cuarta jornada tras sufrir el pasado sábado la primera derrota de la temporada , en Los Planos y con Melilla como oponente. El 2-3 supuso un varapalo importante para la plantilla, del que Rivera asegura que ya están recuperados. “Anímicamente nos hemos recuperado-reconoce-. El trabajo diario con este grupo es muy gratificante. Es un bloque que entrena muy bien y a mi me gusta trabajar con este tipo de proyectos, por que eso es lo bueno. El equipo se encuentra con muchas ganas de hacer bien las cosas esta temporada”.

Enemigo poderoso

Enfrente van a tener a un enemigo que el pasado año se convirtió en una de las revelaciones de la temporada. Amparado en un compacto bloque de jugadores argentinos, disponen de un grupo de jugadores que se complementa muy bien con el trabajo que desde año vienen realizando con su cantera. “El año pasado firmaron a tres jugadores argentinos que lo hicieron muy bien. Aunque alguno se fue al final este año han apostado otra vez por estos jugadores y se han traido un entrenador de aquel país. Boiro es un equipo que lo viene haciendo muy bien durante los últimos años no solo a nivel de equipo sino también de club. Trabajan muy bien la cantera y desde hace doce o quince años están formando una base muy sólida por abajo y eso al final tiene su repercusión en el primer equipo”, argumenta el entrenador del CV Teruel.

El técnico madrileño asegura que los gallegos están avalados por su buen hacer en los últimos aós. “No creo que se les pueda considerar como una revelación. Es un equipo que aunque su temporada pasada fuera de más a mesno, se clasificaron tanto para disputar la Copa del Rey como lospla offs por el título. Estoy seguro de que este año afrontan la competición con la misma ambición”.

Fortaleza rival

El conjunto gallego muestra su mayor fortaleza cuando tienen que jugar bajo el paraguas protector que siempre les ofrece su afición. “En su casa son muy difíciles de batir, de hecho el año pasado ya nos costó mucho conseguirlo. Tienen jugadores que hacen muy bien las cosas. Su opuesto salta mucho y tiene un buen brazo. Además está Benavidez un jugador argentino que ya tenían el año pasado y que aporta en ataque. Se agarran mucho al juego colectivo cuando les toca ejercer como equipo local”, explica Miguel Rivera.