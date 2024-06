Fonsi Nadales y José María Rovira renuevan con el Calamocha

Por

El capitán del Calamocha CF, Fonsi Nadales, y el delegado y utillero del club, José María Rovira han llegado a un acuerdo para continuar una temporada más formando parte de la entidad del Jiloca. El club hizo oficial este jueves la renovación de ambos a través de sus redes sociales.



El Calamocha CF parece haber entrado ya en modo arquitecto, ya que ya empieza a delinear los primeros trazos de lo que será su proyecto de cara a la próxima temporada. Primero llegó la renovación del técnico Sergio Lagunas, que este año no ha tenido que sufrir en demasía en el banquillo y ha permitido al equipo soñar con cotas más altas que un tiempo atrás parecían inalcanzables. Ahora llega la renovación de su mano derecha, en lo que al cuerpo técnico se refiere, y su hombre confianza en el terreno de juego.



José María Rovira, delegado y utillero, es el hombre de confianza de Lagunas, le acompaña en el club desde su segunda temporada y ha vivido el ascenso y todos los años en Tercera. Así pues, Rovira cuenta con una vasta experiencia como calamochino y conoce como nadie los valores del club. Por ello, y por su gran implicación, se ha convertido en el nexo de unión entre la plantilla y el cuerpo técnico.



Hablando de la plantilla, el otro renovado es Fonsi Nadales. Este es el primer movimiento que se realiza en cuanto a jugadores de campo se refiere y no es para menos, y es que, si en alguien confía Sergio lagunas en el terreno de juego, ese es Fonsi Nadales. Este se ha convertido prácticamente en un apéndice de Sergio Lagunas sobre el césped. Lee muy bien el fútbol de su míster y sabe transmitírselo a sus compañeros. Por ello cobra vital importancia su renovación.



Prueba de la gran confianza de Lagunas en Fonsi Nadales se aprecia en las estadísticas de juego del jugador, pues, de las 34 jornadas de liga, Nadales ha jugado un total de 32 partidos y en 30 de ellos ha salido de titular, de manera que ha disputado un total de 2.806 minutos, siendo el jugador calamochino que más minutos ha jugado.



Fonsi Nadales es un auténtico emblema en Calamocha. Desde que llegara en junio de 2022, se ha ido metiendo a la afición del Calamocha en los bolsillos a base de espectáculo y rendimiento. Es un jugador de gran calidad técnica que destaca por su amplia experiencia no solo en la Tercera División, sino también en Segunda B e incluso en el fútbol internacional. Es la varita del equipo por donde pasa en gran medida la producción ofensiva. No obstante, además de generar también finaliza. Sus 11 goles esta temporada lo avalan.