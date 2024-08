Gonzalo Sánchez, elegido para el Master Camp de Valentino Rossi

Por

Gonzalo Sánchez sigue dando pasos en la buena dirección. Los buenos resultados conseguidos la temporada pasada y el ser líder en las dos competiciones en las que compite este año hacen que las marcas, equipos y la Federación Internacional empiecen a tenerlo en cuenta para el futuro. Prueba de ello es que Yamaha ha seleccionado al piloto turolense para formar parte de la XIII edición de la Yamaha VR46 Master Cup, que se celebra del 6 al 13 de agosto en el Rancho de Valentino Rossi y en el que solo seis pilotos han sido seleccionados.



Junto a Sánchez, otros cinco de Tailandia, Indonesia, Perú, Japón y Francia, lo cual hace entender que Gonzalo empieza a estar entre las jóvenes promesas con mayor proyección a nivel mundial. El programa de formación Yamaha VR46 Master Camp está especialmente diseñado para fomentar el talento. Los profesionales de las carreras y el fitness lo diseñaron con el objetivo de dar un impulso a las jóvenes estrellas de Yamaha mejorando su técnica de pilotaje y su profesionalidad en general.



Para mejorar las habilidades de los reclutas de este Master Camp, tendrán la oportunidad de montar en el Flat Track de VR46 Motor Ranch y en su pista MX para un entrenamiento de cross suave. Además, los seleccionados correrán en el Circuit di Pomposa en YZF-R3 y en el mini Supermoto Jeepers Park en motos MiniGP YZ85. Durante esos días, los pilotos están compartiendo las instalaciones junto a estrellas de MotoGP, como Francesco Bagnaia y tendrán la ocasión de conocer a Valentino Rossi y al responsable de Yamaha Europa, Lin Jarvis. “Como en casa” En los días que lleva, Gonzalo Sánchez siente que está ante una de las mayores experiencias de su vida: “La verdad es que desde el principio me he sentido como en casa, con la máxima atención ya desde la llegada al aeropuerto, en el que vinieron a buscarme y con un trato fantástico. Una vez en el complejo, las instalaciones son extraordinarias y notas la magia de Valentino al visitar el museo, viendo sus motos, sus cascos y todos los logros conseguidos por Rossi”, dice.



“Y luego, que estás en el gimnasio entrenando con un doble Campeón del Mundo como Bagnaia y te sientes como un piloto del Mundial de MotoGP”. La joven promesa turolense, cada vez más asentada como una realidad, futuro del motociclismo del máximo nivel, desea con gran ilusión estar en persona con Valentino Rossi. “Ya he tenido ocasión de verlo en alguna ocasión, pero estar tranquilamente en su Rancho y poder conversar con él será una experiencia diferente e inolvidable”, explica Gonzalo Sánchez, a la espera de que a partir del mes de septiembre regrese el calendario competitivo en el que tan bien sigue rindiendo. A los FIM International Games Asimismo, hace escasas fechas también se dio a conocer los pilotos que formarían parte de la FIM Intercontinental Games, nuevo formato en el que cuatro pilotos de cada continente competirán el fin de semana del 1 de diciembre en el Circuito de Jerez y en el que Gonzalo Sánchez Meléndez será uno de los cuatro pilotos representando a Europa. Otro hito para el turolense que, de momento, sigue en el campus de Rossi, en el que los pupilos también entrenarán en el Fisio Gym y recibirán clases de MotoGP eSport de Lorenzo Daretti (Monster Energy Yamaha MotoGP), también conocido como Trastevere73. Asimismo se unirán a algunos otros estudiantes del último año de la VR46 Riders Academy para recibir entrenamiento personal.



Hace escasas fechas también se dio a conocer los pilotos que formarían parte de la FIM Intercontinental Games, nuevo formato en el que cuatro pilotos de cada continente competirán el fin de semana del uno de diciembre en el Circuito de Jerez y en el que Gonzalo Sánchez Meléndez será uno de los cuatro pilotos representando a Europa. Otro hito para el turolense que, de momento, sigue en el campus de Rossi, en el que los pupilos también entrenarán en el Fisio Gym y recibirán clases de MotoGP eSport de Lorenzo Daretti (Monster Energy Yamaha MotoGP), también conocido como Trastevere73. Asimismo se unirán a algunos otros estudiantes del último año de la VR46 Riders Academy para recibir entrenamiento personal.