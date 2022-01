Héctor Otín, segunda salida del vestuario del CD Teruel

Por

Héctor Otín deja la disciplina del CD Teruel. El viernes firmó su salida del club después de haber militado en el equipo durante un año y medio. Su salida, no obstante, favorecerá la posible incorporación de un nuevo refuerzo en la zona delantera, mientras el club ultimaba ayer la incorporación de un lateral derecho.



La participación de Otín en el esquema de Víctor Bravo ha sido modesta y en las 16 jornadas que ha jugado el equipo, el centrocampista solo ha saltado al césped en tres ocasiones para jugar un total de 54 minutos. Lateral derecho y más

Aunque desde el club no se ha confirmado oficialmente la identidad del lateral derecho que quiere anunciar la próxima semana, el nombre del ex valencianista Marc Ferris suena con fuerza. En cualquier caso, el director deportivo del club turolense, Fran Gracia, confirmó que el jugador que se anunciará la próxima semana se sometió ayer al reconocimiento médico.



“No será oficial hasta la semana que viene pero en las próximas horas la idea es cerrar el lateral derecho”, afirmó el técnico ayer.



La llegada del refuerzo para la posición de lateral izquierdo no será el único refuerzo que incorpore el Club Deportivo Teruel. “Si salen dos, entrarán dos”, confirmó el director deportivo, ratificando las palabras del entrenador, Víctor Bravo, que aseguró que para que hubiera refuerzos tendrían que producirse salidas.



Gracia no precisó el perfil exacto del jugador que pueda incorporarse, pero sí adelantó que “el jugador que falta será para la zona ofensiva”, en busca de proporcional al equipo una mayor incisividad de cara a la portería contraria.



Sin embargo, esta opción estaría menos madura y el cuerpo técnico todavía está analizando sus opciones. “Vamos a ver qué aparece en el mercado antes de ir exactamente a por una posición”, confirmó Gracia que, sin entrar a “valorar qué posibilidades hay”, sí dijo que, en cualquier caso, “será para la zona ofensiva” porque “si Héctor está actuando de lateral y viene un lateral por él; al salir Salinas tendrá que llegar un jugador para esa zona”.



Aunque la incorporación efectiva del lateral derecho será “inmediata”, no se han marcado fechas ni plazos para la contratación del segundo refuerzo. “La llegada del lateral va a ser próximamente y para el jugador de la parcela ofensivo no tenemos plazos porque no tenemos nada cercano, no hay ninguna oportunidad para cerrar ya”, explicó Fran Gracia., que optó por “ir hablando con agentes y mirando cosas” con la confianza “de que luego se pueda formalizar alguna”.



El rango de búsqueda de la directiva rojilla es extenso y se abre desde la propia categoría Segunda B en la que milita a una categoría superior o, incluso, algún jugador de filiales que juegue en Tercera.