Javier Zaera: “Las sensaciones de ese fin de semana fueron muy buenas”

Por

Su debut en la categoría Sub-23 ha sido por todo lo alto. El alcañizano Javier Zaera se proclamó hace tres semanas campeón de España de ciclocrós en la recién estrenada categoría y ha competido con garantías en tres pruebas internacionales, rozando la épica de clasificarse para el Campeonato del Mundo, que se celebrará en Estados Unidos.



-¿Cómo ha sido su debut internacional?



-Han sido dos semanas muy intensas. Ha venido todo un poco rápido, después del Campeonato de España. No lo teníamos planeado pero después del buen resultado que conseguimos en Xátiva se hizo un gran esfuerzo por parte del club y de la Federación y pudimos acudir a la Copa del Mundo en Flamanville, en Francia, y el pasado fin de semana a una prueba de carácter internacional en Bélgica y el domingo a otra prueba de Copa del Mundo con los élite en Países Bajos.



-Además, ha logrado unos resultados realmente buenos con un décimo noveno puesto y un cuadragésimo



-El primer día, corriendo en categoría Sub-23, conseguí el puesto 19, que está bastante bien para ser una prueba en Bélgica con un nivel muy alto al haber al día siguiente Copa del Mundo. Y el domingo hice una carrera muy buena, casi mejor que la del sábado. Conseguir ese cuadragésimo puesto con los mejores del mundo del ciclocrós es para estar satisfecho. Me quedo también con las sensaciones, que fueron muy buenas.



-Uno de los objetivos en su participación en estas pruebas internacionales era intentar clasificarse para el Campeonato del Mundo que se disputará en Estados Unidos. ¿Logró una plaza?



-Al final no he cumplido con uno de los criterios que ponía la Federación Española de Ciclismo, que era estar entre los 35 primeros del ranking mundial Sub-23 y creo que estoy en el puesto 40. Es la decisión que han tomado y hay que aceptarla. Tomamos nota pensando en otros años y seguro que podremos cumplir con los requisitos para estar con la selección disputando el Campeonato del Mundo, que me hace mucha ilusión.



-Usted pudo brillar en Países Bajos, donde hay una gran afición por el ciclocrós.



-Todos esos países del centro de Europa tienen una gran tradición y el nivel está muy por encima todavía de lo que tenemos en España. Pero poco a poco vamos trabajando para poder estar a su altura, y estas oportunidades de salir fuera y competir contra ellos nos acercan un poco más.



-Toda esta aventura internacional se disparó tras la consecución del título de Campeón de españa Sub-23. ¿Qué ha pasado este año para que haya despuntado como lo ha hecho?



-Nada en especial. No he cambiado mucho respecto a otros años y he mantenido la misma dinámica. La clave puede estar en entrenar de forma constante y, sobre todo, de disfrutar entrenando porque cuando disfrutas haciéndolo los resultados llegan solos. Al final, me he encontrado con que iba realmente bien y he conseguido muy buenos puestos en carreras de carácter internacional que se han celebrado en España como las de Alcobendas o Valencia, en las que hice muy buenos puestos. Y luego, también, el Campeonato de España, que sirvió para redondear la temporada.



-Todavía queda mucho trabajo por hacer para que se extienda la práctica del ciclocrós en nuestro país.



-En España estamos todavía un poco por detrás de algunos países de Europa donde las condiciones meteorológicas se asemejan un poco más a lo que tenemos en el Norte de España. Es verdad que por estas característica (climáticas) se nos complica un poco más como país (la práctica del ciclocrós), pero creo que poco a poco vamos creciendo. Las selecciones y las federaciones están haciendo un buen trabajo y tenemos buenos corredores que también están consiguiendo buenos resultados en pruebas internacionales.



-A propósito de esto, ¿cree que la aparición de las bicicletas gravel podría favorecer la aproximación a este deporte?



-Es una disciplina diferente y aún no se ha implementado mucho la competición en esa modalidad. Al final todo un poco parecido y sí que una cosa podría llevar a la otra, aunque son disciplinas distintas. Aún así, veo el ciclocrós como una disciplina con más espectáculo.



-En estás últimas carreras no ha sido ajeno a los problemas mecánicos.



-En la prueba internacional que se celebró en Xátiva en diciembre rompí la cadena nada más salir, por lo que ahí se acabó mi carrera. En Xátiva, en el Campeonato de España de este mes de enero, también tuve un problema mecánico con los piñones que me dejó lastrado, pero supe rehacerme bien y llegar de nuevo al grupo de cabeza. Pero en general ha sido una temporada en la que, sobre todo, las caídas me han respetado mucho y no he tenido lesiones, como sí me ocurrió en los últimos dos años en los que estuve parado algunas semanas por caídas. He tenido suerte y en ese sentido las caídas no me han pasado mucha factura y con las avería tampoco me han pasado muchas cosas y puedo estar contento porque la suerte ha estado de mi lado.



-Ha demostrado su capacidad para remontar. ¿Qué habría sucedido si no hubieran aparecido esos problemas?¿Habría apostado por controlar la carrera?



-En el Campeonato de España fue donde perdí más posiciones descolgándome hasta la novena plaza para después remontar hasta regresar al grupo delantero. Después de aquella avería hubo un parón en el grupo de delante porque era un día muy ventoso y ningún corredor quería gastar más fuerzas de la cuenta. Pero yo tuve que gastar esas fuerzas para poder darles caza. Y al final, cada carrera es distinta y no sabes cómo podrían haber salido de otra forma.



-Terminada la temporada de ciclocrós, ¿qué va a hacer a continuación?



-Ahora tomaré unas semanas de descanso de competición y de viajes, que estas últimas han sido muy ajetreadas. Y ya estoy pensando en la temporada de carretera porque debuto en esta modalidad en la categoría Élite Sub-23. Espero hacer un buen año, pero sobre todo quiero aprender y adaptarme a las distancias de esta categoría y ayudar al equipo en todo lo posible.



-¿Sabe ya qué pruebas a correr?



-No lo tenemos muy configurado dentro del equipo Huesca La Magia Renault Auto Cuatro, pero seguramente empezaré en marzo con un calendario centrado en País Vasco, Navarra, Cataluña y Valencia, y seguramente también correré alguna vuelta por etapas en verano.



-¿Practica ciclismo de montaña?



-Es la disciplina con la que empecé, realmente, aunque luego me he ido desviando hacia otras modalidades. He pasado por el bike trial y, después, empecé con el ciclocrós. La BTT la tengo un poco apartada aunque me sigue gustando porque es una modalidad muy divertida y también me gusta correr ese tipo de carreras