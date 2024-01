Jornada para alzar el vuelo o desvanecerse de nuevo en Jumaya (16:00)

Por

El Calamocha repite en Jumaya (16:00 horas) por segunda semana consecutiva en una jornada que puede suponer el fin de la dinámica negativa que atraviesa el equipo o, por el contrario, empeorar la situación en caso de que llegue la cuarta derrota consecutiva. No será un partido sencillo para los de Sergio Lagunas, ya que enfrente estará un Ebro que tiene intención de poner la directa en esta segunda mitad de la temporada para regresar a la Segunda RFEF. Además, los del Jiloca llegan a la cita muy mermados por las bajas, ya que en la pasada jornada perdió a Oberé, que parece tener el ligamento cruzado de su rodilla roto, según las primeras pruebas.



El 2024 no ha comenzado demasiado bien para el Calamocha. Los turolenses acumulan tres derrotas en los tres primeros compromisos del año y su estilo parece haber perdido la efectividad que tenía antes de llegar al parón navideño. Por si eso fuera poco, las bajas agravan la situación.



Sin embargo, los de Sergio Lagunas no pueden seguir lamentándose y deben volver a la senda del triunfo lo antes posible si no quieren despegarse de los puestos altos de la clasificación. Desde principio de temporada, el objetivo del bloque calamochino es alcanzar los 34 puntos cuanto antes para vivir de manera tranquila, pero el gran comienzo de temporada animaba incluso a pensar en las posibilidades de disputar un play-off de ascenso.



Esta semana, ya fuera de los puestos que dan acceso a la promoción, el Calamocha buscará reencontrarse con la victoria en un encuentro que, sobre el papel, es más complejo que el de la semana pasada. Dinámicas opuestas Al contrario que el equipo del Jiloca, el Ebro llega al encuentro de esta semana con la flecha hacia arriba, después de haber conseguido sacar los tres puntos en sus dos últimos compromisos. Un gol de Muñoz en el tiempo de descuento les dio el triunfo la semana pasada ante el Épila, por lo que además los de La Almozara llegan a Calamocha con la moral por las nubes.

Antes del arranque de la competición, el Ebro era el principal candidato a subir a Segunda RFEF; pero la irregularidad ha marcado la primera vuelta de los zaragozanos, que no han terminado de mostrar su mejor versión.



Motivo más que suficiente para estar alerta, ya que el conjunto dirigido por Javier Genovés buscará aprovechar su buen momento de forma para exponer sus credenciales en este arranque de segunda vuelta.



Con el utrillense Paki, que lleva ocho goles en su cuenta particular, como principal referente ofensivo el Ebro intentará ser el cuarto equipo consecutivo que le marque dos goles al equipo de Sergio Lagunas, que en las tres últimas jornadas ha encajado la mitad de todos los que le habían metido hasta el momento. Problemas en la zaga Sergio Lagunas deberá poner remedio a esos problemas defensivos con los efectivos justos, ya que esta semana tampoco podrá contar con Oberé.



El central se lesionó justo antes de llegar al descanso del último partido y las primeras sensaciones son un tanto pesimistas. Oberé se marchó con la sensación de haberse roto el ligamento cruzado de su rodilla de nuevo, aunque el club todavía está pendiente del resultado de la resonancia magnética que se le realizó ayer al jugador en Zaragoza.