Juan Hernández realiza un balance muy positivo de su debut en competición con la selección española sub 15

Juan Hernández Torres debutó con una gran actuación en la selección española Sub-15. El futbolista de la capital de la provincia lució el 10 a la espalda en los tres compromisos disputados por el equipo nacional dentro de la Football Federations Cup que tuvo lugar la pasada semana en la localidad alicantina de Alfaz del Pí. El equipo dirigido por David Gordo se proclamó campeón de la competición sumando sendos triunfos ante Polonia, Irlanda y México, con cinco goles a favor, uno de ellos obra del propio Juan, y ninguno en contra es el balance del combinado en este evento.

Tras una primera experiencia para participar en los entrenamientos previos a esta competición, Juan Hernández debutó la pasada semana con la camiseta del equipo español sub 15. El jugador del FC Barcelona fue uno de los habituales en los planes de David Gordo en los tres partido que el equipo disputó dentro de la Football Federations Cup. “Jugué en el equipo titular frente a Polonia y México, y contra Irlanda el seleccionador me puso en la segunda parte”, señala el propio mediapunta.

España conquistó el título en la que era la primera experiencia internacional para la gran mayoría de los integrantes de la selección. El turolense incluso fue artífice de uno de los cinco goles obtenidos por el equipo. La acción, que suponía su primer tanto con la selección nacional se produjo en el minuto 18 del partido ante México. Ponía el 2-0 en el marcador, resultado que posteriormente fue definitivo y otorgó al equipo la victoria final en la cita alicantina. Juan Hernández recuerda perfectamente como transcurrió la jugada. “Recogí un balón en el medio campo y abrí a la banda para un compañero. Acompañé la acción y me la volvieron a pasar para conseguir el gol”.

El futbolista de la capital califica como una gran experiencia esta primera cita internacional. “Me lo he pasado muy bien con los compañeros, además los partidos internacionales son siempre muy duros y representar a tu país supone siempre una gran experiencia”.

Vuelta a la normalidad

Con la satisfacción que aporta una buena actuación particular, y el título conquistado el turolense regresó de forma inmediata a Barcelona para incorporarse nuevamente al cadete del conjunto catalán. “Los compañeros se han interesado por como me ha ido la experiencia y todos ellos me han dado la enhorabuena por el debut”.

Un debut donde ha compartido vestuario, entre otros, con el hijo del malogrado José Antonio Reyes, y gran parte de los mejores futbolistas nacionales de su generación. “Ha sido una gran experiencia. Sabes que es muy complicado estar ahí. El nivel de exigencia en el trabajo ha sido muy alto, pero esto es algo que me ha sorprendido menos por que estoy más acostumbrado ya que en el Barcelona también lo es”.

Completada esta cita el jugador ya regresó a la capital catalana para retomar su participación junto a sus compañeros en la competición liguera. El mediapunta confía en que este tipo de convocatorias vuelvan a producirse. Para ello tiene clara cual es la receta que se debe autoaplicar. “Mis próximos objetivos están claros. Tengo que jugar con el Barcelona y a ver si disputamos también algún torneo para seguir trabajando con intensidad y de esta forma poder regresar a la selección”.