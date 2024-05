La Colonia Polster se prepara para el Campus de Leyendas de julio

Por

“Muy buen estado de las instalaciones, y un entorno privilegiado”. El presidente de la Asociación Española de Futbolistas Internacionales, Fernando Giner, pone un sobresaliente a la Colonia Polster, y a Alcalá de la Selva, en una reunión técnica celebrada ayer mismo para validar este escenario como sede del Campus Leyendas que este próximo mes de julio tendrá lugar en este emplazamiento de la comarca de Gúdar-Javalambre. La reunión sirvió también para acelerar la organización de este campus, en el que podrán convivir y aprender fútbol y valores deportivos hasta ochenta chicos y chicas entre seis y trece años de edad.



“Nos interesa sobre todo que tengan claro eso que llamamos el fútbol invisible”, refiere Giner, exjugador internacional español, leyenda viva del gran Valencia de los años 80 y 90 y ahora enfocado en la divulgación de esos valores de esfuerzo, compromiso y, sobre todo, respeto. “Vamos a contarles a los chavales en Alcalá lo mismo que les decimos a los jugadores de las selecciones españolas en categorías inferiores. El deporte es resultado, es ganar y competir. Pero no vale hacerlo de cualquier manera. Si ganas, has de hacerlo sin faltar al rival, y con el reto de esforzarte y mantener el nivel máximo”.



Y, sobre todo, la clave está en el momento de las derrotas: “Si pierdes, no significa que seas malo. Significa que hay que superarse, mejorar a través del trabajo”. Con la conciencia, además, de que las cosas pueden no salir como al jugador le gustaría. “Una carrera deportiva puede durar diez años. O un día, y se acaba”. Por eso es fundamental tener un plan B, que se basa en estudiar, en labrarse un futuro a través de la educación. “Ello además ayuda a mantener un orden que también sirve para el deporte, organiza los tiempos de trabajo, descanso y ocio, que son básicos”. Listado de estrellas El vicepresidente de la Diputación de Teruel, Rafael Samper, resalta la importancia de colaborar con las Leyendas de la Selección Española “en una zona que es de las mejores de España para practicar deporte. Esperamos consolidar este Campus y que los chicos de la provincia de Teruel puedan seguir formándose” con grandes nombres del fútbol español como el turolense Milla, Senna, Amavisca, Juanfran o el propio Giner.



Y por su parte Amparo Atienza, alcaldesa de Alcalá de la Selva, defiende “el éxito de inscripciones de la segunda edición de este Campus. Es un lujo contar con futbolistas internacionales y los valores y conocimientos que pueden transmitir. Que vengan todos a disfrutar de estas instalaciones y del entorno natural de Alcalá de la Selva”, anima.